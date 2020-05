Santa Casa recebe emenda de R$ 300 mil da senadora Mara Gabrilli

Crédito: Divulgação

A senadora Mara Gabrilli, do PSDB-SP, destinou emenda de R$ 300 mil para a Santa Casa, para o custeio do Serviço de Nefrologia do hospital. O dinheiro foi depositado na conta do município no dia 26 dezembro do ano passado e ainda depende da liberação da prefeitura.

“Já visitei São Carlos algumas vezes e tenho muito carinho pela cidade e pela região. Conheço o importante papel que as Santas Casas realizam e sei de toda a dificuldade que existe para fechar as contas. Por isso, costumo destinar mais de 80% das minhas emendas parlamentares para a área de saúde em todo o estado de São Paulo. Espero que esse valor ajude a Santa Casa a atender bem e a melhorar a vida de muitos são-carlenses”, afirma a senadora.

O responsável técnico pelo Serviço de Nefrologia da Santa Casa, o nefrologista Douglas Pinotti, explica que, normalmente, nos serviços de hemodiálise, já se tem um gasto muito grande com material. Desde o material usado para fazer higienização do braço do paciente, o cateter que ele usa para fazer a hemodiálise, as agulhas que são descartáveis, as linhas de sangue que conectam o paciente à máquina e todos os materiais como luvas, máscaras, os aventais descartáveis. “E com a pandemia da COVID-19, esse consumo aumentou. Porque agora, estamos usando mais máscaras, luvas e aventais descartáveis. Por isso, essa verba vem em um momento muito propício e é primordial para garantir a manutenção do nosso atendimento de qualidade”.

A emenda é resultado do trabalho que vem sendo feito pela Santa Casa há quase dois anos, com a criação do Setor de Captação de Recursos. Em outubro, uma equipe do hospital - composta pelo diretor administrativo e financeiro do hospital, Odahi Leite Souza (representando o provedor Antonio Valério Morillas Júnior), Ariellen Fernanda Guimarães, coordenadora do setor de captação de recursos, e Marcos Daniel Sousa, assessor de captação de recursos - esteve em Brasília. “Participamos de uma audiência com a senadora Mara Gabrilli. E a senadora, sensível à causa da saúde e preocupada com as dificuldades das Santas Casas para manter as contas equilibradas, se prontificou a nos ajuda’, explica a coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, “a emenda da Senadora Mara Gabrilli vai ajudar o hospital a enfrentar a pandemia da COVID-19. Os recursos vão ser fundamentais para manter o Serviço de Nefrologia, que funcionou de forma terceirizada por 30 anos e que assumimos há 1 ano. Nesse período, modernizamos os equipamentos e conseguimos reduzir a mortalidade de pacientes crônicos. Enquanto a média nacional gira em torno de 14%, na Santa Casa, esse índice é de 12%. E a ajuda da senadora, vai ser imprescindível para mantermos esse nível de qualidade”.

