Santa Casa recebe emenda de R$ 100 mil da deputada federal Katia Sastre

Crédito: Divulgação

A deputada federal Katia Sastre, do PL, destinou emenda de R$ 100 mil para a Santa Casa, para a alimentação de pacientes e acompanhantes do SUS. O dinheiro foi depositado na conta do município e está em processo de liberação.

“Meu mandato trabalha com resultados e vejo esses resultados acontecendo com o serviço prestado pela Santa Casa de São Carlos. E destinar emendas para o hospital é uma forma de auxiliar o cidadão de bem que vive no município. Conheço de perto a realidade e as mazelas da saúde pública em nosso Estado e não posso ficar de braços cruzados: preciso ajudar com o que for preciso”, explica a deputada federal.

Segundo a Gerente de Nutrição da Santa Casa, Olga Maria Picolo Vela, “a alimentação balanceada é fundamental para que os pacientes se recuperem mais rapidamente. Afinal, uma dieta que inclui alimentos variados proporciona as vitaminas e nutrientes de que o nosso corpo precisa. Por isso, esses recursos são muito bem-vindos, já que vão ajudar o hospital nesse sentido”.

A emenda é resultado do trabalho que vem sendo feito pela Santa Casa há quase dois anos, com a criação do Setor de Captação de Recursos. Em outubro, uma equipe do hospital - composta pelo diretor administrativo e financeiro do hospital, Odahi Leite Souza (representando o provedor Antonio Valério Morillas Júnior), Ariellen Fernanda Guimarães, coordenadora do setor de captação de recursos, e Marcos Daniel Sousa, assessor de captação de recursos - esteve em Brasília. “Estivemos em Brasília, em uma audiência com a deputada Policial Katia Sastre que, de imediato, se prontificou a ajudar a Santa casa, ciente que esse recurso seria benéfico à população”, explica a coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, “a emenda da Deputada Katia Sastre vai ajudar o hospital a reduzir custos com a alimentação. E esse apoio é fundamental neste momento em que a Instituição se desdobra para enfrentar a pandemia da Covid-19. O recurso é também um reconhecimento da importância da Santa Casa não só para São Carlos como também para a região e por isso, agradecemos muito o incentivo da parlamentar”.

