Santa Casa recebe duas cadeiras de rodas da campanha Tampinha Solidária

Provedor da Santa Casa recebe as cadeiras de rodas do Rotary Club São Carlos Clima - Foto: Assessoria Santa Casa - Crédito: Alessandra Kuba

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, e o Diretor Técnico do hospital, o infectologista Vitor Marim, receberam a visita dos membros do Rotary Club São Carlos Clima. Na ocasião, foram entregues duas cadeiras de rodas arrecadadas através da campanha “Tampinha Solidária”. O projeto é uma parceria entre o Interact Club e Rotary Club São Carlos Clima.

A campanha começou em fevereiro. Nesses três meses, foram coletadas 530.000 tampinhas plásticas que equivalem a 1 tonelada. As duas cadeiras foram trocadas pelo valor de R$ 1.400: “fizemos a coleta dos produtos, separamos por cores, vendemos para o reciclador, e, com o valor arrecadado, compramos as cadeiras de rodas. É uma satisfação enorme ajudar a Santa Casa com essas cadeiras que tanto vão beneficiar a população”, explica o rotariano, Luiz Renato de Lourenço.

As cadeiras doadas vão ser usadas em um dos blocos das Enfermarias e no Pronto Socorro do hospital. Atualmente, a Santa Casa possui 11 cadeiras de rodas, mas para atender toda à demanda do hospital, o ideal seria ter pelo menos 23.

“Soubemos da necessidade do hospital e resolvemos ajudar. Nos orientaram sobre o modelo ideal e fizemos a compra. De tampinha em tampinha, vamos conquistar mais unidades para o hospital”, comenta a rotariana Maria Ofélia Di Lorenzo.

Para o Presidente do Rotary Club de São Carlos Clima, Sebastião Vicente Canevarolo Júnior, essa é uma ação que pretende angariar outras cadeiras ao hospital: “o Rotary tem como missão ajudar a sociedade em suas necessidades, e a Santa Casa é uma Instituição da cidade que necessita de todo apoio. Por isso, promovemos essa melhoria ao hospital, e ainda vamos conseguir outras cadeiras em razão do projeto ser a longo prazo”.

De acordo com o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, os Rotary Clubs são grandes parceiros e sempre abraçam as causas em prol do hospital: “é sempre muito importante o envolvimento da sociedade e a solidariedade que a população está demostrando para com a Santa Casa neste momento. O apoio dos Rotarys é fundamental para a Instituição. É uma campanha que, com a ajuda de todos, vai reduzir a falta de cadeiras do hospital oferecendo, assim, mais qualidade na locomoção dos pacientes”.

A consultora do Setor de Captação de Recursos da Santa Casa, Angela Oioli, ressalta que escolas e vários estabelecimentos comerciais aderiram à campanha. “E mesmo com a pandemia da COVID-19, os serviços essenciais que mantiveram as portas abertas, como os supermercados, mantiveram as urnas nas suas unidades e essa ajuda foi extremamente importante para que conseguíssemos arrecadar essa quantidade necessária de tampinhas plásticas para trocar pelas 2 cadeiras de rodas”.

Vale ressaltar que a campanha continua. Podem ser doadas tampinhas plásticas de água, refrigerante, leite, maionese, achocolatados, remédios, creme dental, shampoo, condicionador, amaciante, sabão em pó e líquido, café, catchup, detergente, requeijão, leite, potes de sorvetes, dentre outros similares. O importante é que as tampas estejam limpas e sem nenhum rótulo de papel.

A entrega pode ser feita na Portaria do Estacionamento da Santa Casa (Portaria 5), que fica na Rua Maestro João Seppe, s/nº.

SERVIÇO

CAMPANHA TAMPINHA SOLIDÁRIA

LOCAL DE ENTREGA – PORTARIA 5 DA SANTA CASA (PORTARIA DO ESTACIONAMENTO – RUA MAESTRO JOÃO SEPPE, S/N)

O QUE DOAR: QUALQUER TAMPINHA PLÁSTICA, LIMPA E SEM RÓTULOS

