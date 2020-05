Santa Casa recebe doações de eletrodomésticos da Tecumseh

Refrigeradores e freezers doados pela Tecumseh à Santa Casa de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Santa Casa recebeu a doação de 4 refrigeradores e 2 freezers da Tecumseh do Brasil. Dois refrigeradores de 462 litros e um freezer vertical com gavetas foram destinados para o Banco de Sangue. “O sangue, as amostras e os reagentes precisam ser conservados em temperaturas controladas rigidamente a cada quatro horas. Para isso, precisamos ter freezers e refrigeradores confiáveis e que apontem corretamente a temperatura. Estávamos com equipamentos muito antigos e que davam problema de manutenção. Essas doações chegaram em boa hora”, afirma a coordenadora do Banco de Sangue, Ariane Iazorli.

Segundo o Diretor de Marketing e Relações Institucionais da Tecumseh do Brasil, Homero Busnello, a empresa já conhecia o trabalho do Banco de Sangue de um projeto anterior. Sabendo que com o surgimento da COVID-19, as demandas poderiam aumentar e a necessidade de refrigeradores adequados para o armazenamento de medicamentos, plasmas e vacinas seriam fundamentais, a empresa resolveu ajudar com as doações: “os produtos foram selecionados por nossas equipes de Engenharia de Aplicação, Engenheiros de Laboratório e Técnicos. Todos os equipamentos foram testados em laboratório certificado pelo INMETRO”.

A cozinha do hospital também foi beneficiada com a doação de um freezer horizontal de 305 litros e dois refrigeradores duplex de 598 litros. “Com os novos refrigeradores, teremos mais segurança com relação à temperatura em que os alimentos devem ser mantidos. Além disso, vamos poder agora oferecer uma geladeira para que os funcionários guardem suas refeições ou lanches que trazem de casa. Uma comodidade a mais para os colaboradores”, ressalta a Gerente de Nutrição da Santa Casa, Olga Picolo Vela.

DOAÇÕES DE ALIMENTOS

Para levar um pouco de solidariedade e valorizar o trabalho dos profissionais que estão na linha de frente, a boleira Reneida Santos doou 118 unidades de bolos de pote, que foram destinadas para quem trabalha na ALA COVID e UTI Pediátrica e Neonatal: “sinto uma necessidade de fazer algo por eles, já que estão no hospital lutando por nós. Serei sempre grata por tudo o que eles têm feito nesse momento pela população”.

Para preparar as refeições dos funcionários e também dos pacientes, a Santa Casa têm recebido ajuda do SESC São Carlos. Por meio do projeto Mesa Brasil, que recolhe alimentos nas empresas e encaminham para as entidades, o hospital recebeu, só nesta semana, 132 quilos de legumes, verduras e frutas, que ajudam nas refeições dos pacientes e colaboradores.

O produtor da Fazenda Invernada, Sérgio Landgraf, também ajudou a reforçar essas refeições, com a doação de 154 pés de alface.

DOAÇÕES DE EPIS

Além de alimentos, a Santa Casa recebeu, na última semana, várias doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A médica residente, Raíssa Forgerini, junto com a mãe, resolveu ajudar com a doação de 20 máscaras de proteção.

O projeto Leite sem Fronteiras, criado durante à pandemia para dar suporte às crianças e famílias de baixa renda, doou mil máscaras descartáveis e de tecido: “temos que ajudar a Santa Casa para que consiga manter toda estrutura adequada, principalmente em um momento caótico que estamos enfrentando”, comenta a empresária e coordenadora do projeto, Patrícia Nazzari.

Outra iniciativa foi do projeto Ciência pela Vida, uma parceria dos Departamentos de Gestão de Resíduos e Departamento de Química da UFSCar. Eles doaram 200 litros de álcool 70% e 125 litros de álcool glicerinado: “pensamos que nós, químicos, poderíamos contribuir produzindo álcool para a higienização das mãos e desinfecção de superfícies, e, assim, distribuir para as unidades de saúde e outras instituições da cidade. O álcool que estamos doando é a nossa forma de proteger os profissionais da saúde, que tanto nos protegem e ajudam”, afirma a Química do Departamento de Gestão de Resíduos da UFSCar, Paula Adriana da Silva.

E as doações têm vindo de outras cidades da região. A Associação dos Rotarianos do Distrito 4540, de Ribeirão Preto, ajudou o hospital com mais de 20 mil materiais descartáveis como aventais, máscaras cirúrgicas, máscaras N95 e luvas.

A proprietária da loja Esme Confecções de Araraquara, Esmeralda Palombo Felipe, doou 28 calças Oxford para os profissionais: “fazia algum tempo que essas peças estavam paradas. Então, resolvi doar para ajudar na vestimenta dos profissionais do hospital. Fico muito feliz em contribuir de alguma maneira; faço de coração”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também