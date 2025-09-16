Santa Casa recebe doação de 44 quilos de tampinhas

A Santa Casa de São Carlos recebeu a doação de 44 quilos de tampinhas plásticas arrecadadas por colaboradores da Sisprime. A ação faz parte do engajamento social da cooperativa, que incentiva seus funcionários a contribuírem com iniciativas voltadas para a comunidade ao longo do ano. As tampinhas serão destinadas ao projeto da instituição que converte o material em recursos para investimentos na melhoria da assistência prestada aos pacientes.

A entrega foi realizada pelos colaboradores da Sisprime, o gerente da agência, Daniel David Bruno, e os gerentes de negócios, Lívia Fernanda Mazzari Camargo e João Carlos Motta, que representaram o empenho da equipe de São Carlos na arrecadação. Eles foram recebidos pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, e pela coordenadora de Captação de Recursos, Andreia Lourenço. “Para nós, que somos uma cooperativa voltada para a comunidade, é muito importante participar de ações como esta. Entendemos que o que arrecadamos deve sempre retornar em benefícios para a sociedade”, destacaram os representantes da Sisprime.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio, agradeceu a iniciativa. “Parcerias como esta fortalecem o trabalho da nossa instituição. Cada gesto de solidariedade faz diferença e contribui para que possamos continuar investindo em melhorias e no cuidado aos nossos pacientes”.

