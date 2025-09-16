(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

Santa Casa recebe doação de 44 quilos de tampinhas

16 Set 2025 - 15h27Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santa Casa recebe doação de 44 quilos de tampinhas -

A Santa Casa de São Carlos recebeu a doação de 44 quilos de tampinhas plásticas arrecadadas por colaboradores da Sisprime. A ação faz parte do engajamento social da cooperativa, que incentiva seus funcionários a contribuírem com iniciativas voltadas para a comunidade ao longo do ano. As tampinhas serão destinadas ao projeto da instituição que converte o material em recursos para investimentos na melhoria da assistência prestada aos pacientes.

A entrega foi realizada pelos colaboradores da Sisprime, o gerente da agência, Daniel David Bruno, e os gerentes de negócios, Lívia Fernanda Mazzari Camargo e João Carlos Motta, que representaram o empenho da equipe de São Carlos na arrecadação. Eles foram recebidos pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, e pela coordenadora de Captação de Recursos, Andreia Lourenço. “Para nós, que somos uma cooperativa voltada para a comunidade, é muito importante participar de ações como esta. Entendemos que o que arrecadamos deve sempre retornar em benefícios para a sociedade”, destacaram os representantes da Sisprime.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio, agradeceu a iniciativa. “Parcerias como esta fortalecem o trabalho da nossa instituição. Cada gesto de solidariedade faz diferença e contribui para que possamos continuar investindo em melhorias e no cuidado aos nossos pacientes”.

Leia Também

Primeira sessão da Câmara completa 160 anos
História16h24 - 16 Set 2025

Primeira sessão da Câmara completa 160 anos

UFSCar realiza eventos para incentivar meninas na Ciência
Cidade16h20 - 16 Set 2025

UFSCar realiza eventos para incentivar meninas na Ciência

São Carlos pode ter chuva na tarde desta terça-feira
Cidade14h47 - 16 Set 2025

São Carlos pode ter chuva na tarde desta terça-feira

Escorpiões preocupam moradores do Santa Felícia
Cidade14h42 - 16 Set 2025

Escorpiões preocupam moradores do Santa Felícia

Estudantes reclamam de atrasos e más condições em ônibus da Paraty Mobilidade
Transporte coletivo 14h11 - 16 Set 2025

Estudantes reclamam de atrasos e más condições em ônibus da Paraty Mobilidade

Últimas Notícias