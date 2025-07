Santa Casa recebe doação de 31 cobertores para pacientes

Na quinta-feira (03), a Santa Casa de São Carlos recebeu a doação de 31 cobertores, que serão destinados ao acolhimento de pacientes atendidos pela instituição. A entrega foi realizada pelo conselheiro fiscal da Mesa Administrativa, Fernando Rossi, e por Elisabeth Moura, representante da Fraternidade Acaciana, grupo voluntário, sem fins lucrativos, que realiza ações de solidariedade e apoio a instituições assistenciais.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, acompanhou o momento da entrega ao lado da gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, da coordenadora de Captação de Recursos, Andreia Lourenço, e da Dra. Maria de Fátima Doricci.

Para o provedor, doações como essa fazem diferença no dia a dia do hospital. “A chegada desses cobertores representa mais do que conforto térmico, é um gesto de solidariedade que aquece o corpo e o coração dos nossos pacientes. Doações como essa fazem a diferença no dia a dia da nossa instituição. Agradecemos à Fraternidade Acaciana por esse ato generoso e por caminhar ao nosso lado no cuidado com quem mais precisa”, afirmou o provedor Antonio Valério.

