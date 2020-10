Santa Casa recebe doação de 10 macas do Sindicato Rural de São Carlos

Da esquerda para direita: o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior; a Gerente de Vendas da Santa Casa, Angela Oioli; o Presidente do Sindicato Rural, Olinto Petrilli; o Vice-Presidente do Sindicato Rural, Cláudio Di Salvo e o Tesoureiro d - Crédito: Divulgação

A Santa Casa recebeu a doação de 10 macas do Sindicato Rural de São Carlos para ajudar no transporte dos pacientes. As macas possuem suporte de soro, grades laterais, suporte para cilindro de oxigênio e são acompanhadas de colchonetes. No total, foram investidos R$ 14.400,00. No início da pandemia, o Sindicato já havia feito também a doação de um computador para ajudar nos atendimentos.

Atualmente o hospital possui 41 macas para auxiliar na necessidade de todos os setores. Devido à pandemia da Covid-19, o hospital aumentou o número de atendimentos. Isso faz com que as macas necessitem de manutenção, e esse número tende a reduzir diariamente. O ideal seria ter, pelo menos, 54 macas para atender toda a assistência ambulatorial, internação, urgência e emergência.

O Presidente do Sindicato Rural, Olinto Petrilli, soube da falta de maca e decidiu, junto à diretoria, ajudar. “Entregamos essa doação com muita satisfação, pois conhecemos o trabalho que a Santa Casa presta na cidade e região. Com o aumento de pacientes, essas macas vão ajudar a atender mais demandas”, comenta o Presidente.

O vice-presidente do Sindicato Rural, Cláudio Di Salvo, reforça que “demos nossa cota de contribuição, pois sabemos das necessidades da Santa Casa, principalmente em um momento de pandemia. Sabemos do trabalho sério que o hospital presta na cidade e em toda região. O pouco que cada um ajuda, já é um grande benefício a todos”.

De acordo com o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, essa doação vai contribuir para a redução de tempo de espera por maca. “Essa doação é muito importante, principalmente em um momento de pandemia em que o número de atendimentos aumentou. Muitas vezes, pela falta de maca, atrasa o atendimento do Samu que precisa esperar pela desocupação. Dessa maneira, vai acelerar o trabalho das equipes e garantir a qualidade e rapidez no socorro aos pacientes. Agradecemos a diretoria do Sindicato que sempre organiza campanhas para ajudar o hospital”.

Também estiverem presentes na cerimônia de entrega, a Gerente de Vendas da Santa Casa, Angela Oioli, e o Tesoureiro do Sindicato Rural, João Paulo Pica.

