Santa Casa recebe aparelho de videolaringoscopia do clube de funcionários da Electrolux

Aparelho Vídeolaringoscópio recebido do Clube dos Funcionários da Electrolux - Crédito: Divulgação

O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, recebeu os membros do Clube dos Funcionários da Electrolux (Afesc) para a entrega de um aparelho e um jogo com 50 lâminas para videolaringoscopia. O investimento foi de R$ 14.000, recurso arrecadado com a 2ª Feijoada Beneficente, realizada em maio.

Com o aparelho para videolaringoscopia, a equipe médica consegue visualizar a laringe do paciente de forma mais clara, o que faz com que os procedimentos de intubação sejam mais precisos e mais eficientes, principalmente em situações de emergência. “Esse instrumento é o mais indicado nos protocolos mundiais para casos de intubação e ajuda o profissional a enxergar exatamente a região do paciente em que o procedimento deve ser feito. Uma ferramenta importante, ainda mais com a pandemia da COVID-19, em que muitos pacientes precisam de intubação”, explica o Coordenador de Ensino da Equipe de Cirurgia Geral da Santa Casa e docente do Departamento de Medicina da UFSCar, Rafael Luporini.

Além disso, o novo equipamento ajuda também a garantir mais segurança aos profissionais de saúde. “Sem o aparelho de videolaringoscopia, nós precisamos ficar muito próximos do rosto do paciente para conseguir fazer a intubação. Com o equipamento, conseguiremos fazer o mesmo procedimento e manter uma distância maior do paciente. E isso, aliado a todos os equipamentos de proteção individual que já utilizamos, vai diminuir ainda mais o risco de contaminação”, afirma Luporini.

O aparelho de videolaringoscopia, equipamento de alta tecnologia, será usado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e no Serviço Médico de Urgência (SMU) da Santa Casa para atender os casos emergenciais.

Segundo o Diretor Patrimonial do Clube de Funcionários da Electrolux, Marcos Moreira, essa ação entre os trabalhadores foi feita para ajudar o hospital no enfrentamento da pandemia. “Com a ajuda de alguns parceiros da cidade, preparamos a 2ª Feijoada Beneficente. É uma satisfação enorme contribuir de alguma forma com o hospital da nossa cidade, ainda mais em um momento como esse”, comenta.

Para o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, “é muito importante a mobilização da sociedade em prol da Santa Casa. Agradeço o apoio dos trabalhadores da Electrolux, que se organizaram para arrecadar esse valor para a aquisição do equipamento. Esse instrumento vai proporcionar uma qualidade maior no atendimento e, principalmente, vai garantir ainda mais a segurança dos nossos profissionais”, afirma.

Também estavam presentes na cerimônia, a Consultora do Setor de Captação de Recursos da Santa Casa, Angela Oioli; o Diretor de Esportes do Clube dos Funcionários da Electrolux, Allan Ribeiro; o Diretor Social do Clube dos Funcionários da Electrolux, Rodrigo Guimarães e o Empresário Efraim Valverde.

