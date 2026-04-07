Santa Casa recebe ação solidária que reverte vendas de pizzas para pacientes com câncer

Imagem ilustrativa de pizza - Crédito: Pixabay

A Santa Casa de São Carlos receberá mais uma importante ação solidária promovida pela rede de pizzarias Tomate Cru. As unidades e o serviço de delivery da franquia no município realizam, pela segunda vez, o evento beneficente Carlinha’s Day, que une sabor e solidariedade em prol de uma causa essencial.

A iniciativa acontece nesta terça-feira, 8 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial de Luta Contra o Câncer. Durante todo o dia, os pedidos realizados terão o lucro das vendas destinado ao setor de acolhimento e tratamento oncológico da Santa Casa, fortalecendo o cuidado oferecido aos pacientes.

O Carlinha’s Day foi idealizado em 2025 por Gabriel Langhi, em homenagem à sua mãe, Carla Langhi, que lutou contra o câncer. O objetivo da ação é contribuir financeiramente com o setor oncológico do hospital. Na primeira edição, a campanha arrecadou R$ 5 mil, valor destinado à compra de insumos e à melhoria do atendimento aos pacientes.

Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais o impacto da iniciativa com o apoio da comunidade e de parceiros. “Ano passado vimos como a união da comunidade faz diferença. Queremos transformar cada pizza em um gesto de solidariedade e convidamos todos a participarem”, destacou Gabriel Langhi.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, também ressaltou a importância da ação. “Agradecemos à Tomate Cru pela parceria e pela sensibilidade em apoiar uma causa tão importante. Iniciativas como essa reforçam o papel da solidariedade e contribuem diretamente para o fortalecimento do nosso atendimento oncológico, permitindo oferecer um cuidado cada vez mais humanizado aos nossos pacientes”, afirmou.

Serviço

Tomate Cru – Unidade 1

Av. São Carlos, 3183 – Centro

Horário: das 17h30 às 23h

Tomate Cru – Unidade 2

Shopping São Carlos

Horário: das 11h às 23h

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