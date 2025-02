Santa Casa realiza treinamento da Brigada de Incêndio para os colaboradores

O treinamento foi conduzido pelos técnicos de segurança do trabalho Diego Pereira, Anderson Rodrigo Malimpensa, Dionata do Nascimento Rodrigues e Danilo de Oliveira Souza, do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) da instituição. Durante a capacitação, os participantes tiveram aulas teóricas e práticas sobre medidas preventivas, o uso correto de equipamentos de combate a incêndios e os procedimentos de evacuação em caso de sinistro.

A equipe da Medicina do Trabalho da Santa Casa foi responsável pelo treinamento em Primeiros Socorros, conduzido pelas profissionais Andreia Aparecida Xavier, Silvana Aparecida de Assis Barbosa e Adriana Pereira de Lima.

O engenheiro de segurança do trabalho da Santa Casa, Carlos Mellado, destacou a importância da iniciativa. "Ter uma brigada bem treinada é essencial para garantir a segurança de pacientes, colaboradores e visitantes. A prevenção é sempre o melhor caminho, e capacitar nossos profissionais permite que eles hajam de forma rápida e eficiente diante de qualquer ocorrência."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, reforçou o compromisso da instituição com a segurança. "Nosso hospital investe constantemente na qualificação de seus colaboradores, e o treinamento da brigada de incêndio é uma das ações fundamentais para proteger a vida de todos que passam pela Santa Casa. Quanto mais pessoas treinadas tivermos, mais preparados estaremos para agir em qualquer situação de emergência."

A Santa Casa de São Carlos promoveu uma semana de Treinamento da Brigada de Incêndio para os colaboradores. Ao todo, 330 funcionários e prestadores de serviço participaram da capacitação, tornando-se brigadistas aptos a agir em situações de emergência e, principalmente, a atuar na prevenção de incêndios dentro do hospital.