Santa Casa realiza evento e cria Plano de Catástrofe para atuação em situações de emergência

Nesta última quinta-feira (24), a Santa Casa de São Carlos promoveu um evento voltado à criação do seu Plano de Catástrofe, reforçando o compromisso da instituição com a excelência na assistência à saúde e a preparação para situações de emergência e desastres.

Durante o encontro, o plano foi oficialmente elaborado com a participação de gestores, coordenadores e representantes de diversas instituições da área da saúde e da segurança pública. A iniciativa estabelece diretrizes para atuação rápida, segura e coordenada em cenários de crise, como acidentes de grande proporção ou desastres naturais, fortalecendo a capacidade de resposta da Santa Casa e de toda a rede assistencial.

A abertura contou com a presença do provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Junior; dos diretores Dra. Carolina Toniolo Zenatti, Dr. Roberto Muniz Junior e Dr. Flavio Guimarães; do Prefeito Municipal de São Carlos, Netto Donato; do Presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes; do Secretário Municipal de Saúde de São Carlos, Leandro Pilha; além de representantes dos municípios de Descalvado, Porto Ferreira e Ribeirão Bonito, do Hospital Universitário, da UNIMED São Carlos e das Secretarias Municipais de Saúde da região.

O evento também foi prestigiado por representantes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, instituições fundamentais na atuação em situações de emergência, cuja integração com os serviços de saúde é essencial para uma resposta efetiva. “Esse plano é mais uma demonstração do quanto a Santa Casa está comprometida com a responsabilidade e com o cuidado. Não basta atender com qualidade: é preciso estar preparado para qualquer cenário. E hoje, damos um passo importante nesse sentido”, afirmou o provedor.

Para a diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina, o envolvimento das equipes foi fundamental para a construção do plano. “A criação do Plano de Catástrofe é fruto de um trabalho conjunto. Nosso objetivo é garantir que todos os profissionais saibam como agir, com segurança e agilidade, caso situações críticas venham a ocorrer”, destacou.

A programação incluiu ainda a palestra “A Importância do Plano de Catástrofe – Metodologias e Conceitos”, ministrada pelo Dr. Fábio Racy, médico formado pela USP, especialista em Medicina de Desastres, com formação em Administração Hospitalar e emergências internacionais. Ele é coordenador do Comitê de Prevenção e Resposta a Catástrofes da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. “Preparar-se para o pior é uma forma de cuidar. Quando instituições como a Santa Casa assumem esse compromisso, estão não apenas protegendo vidas, mas também fortalecendo a resiliência do sistema de saúde como um todo”, explicou durante sua apresentação.

O evento também contou com a participação ativa dos gerentes, coordenadores e mesários da Santa Casa, que terão papel central na aplicação do plano.

Leia Também