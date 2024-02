Santa Casa realiza colação de grau da 2º Turma de Técnicos de Enfermagem

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, na noite de sexta-feira (02/02), a cerimônia de Colação de Grau e entrega dos diplomas aos formandos da 2ª Turma do Curso Técnico de Enfermagem do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do hospital. O Dr. Marcio Antonio Cazú foi homenageado durante o evento, e a 2ª Turma do Curso Técnico de Enfermagem passará a ser chamada de "Dr. Marcio Antonio Cazú" em reconhecimento aos serviços prestados à instituição.

Ao todo, 19 alunos concluíram o curso e receberam o certificado que os habilita para atuarem como técnicos de enfermagem. A formatura ocorreu no Auditório Alois Partel da Santa Casa.

Além dos docentes, formandos e seus familiares, estiveram presentes o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, a sua esposa e Coordenadora do Grupo de Voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas, os integrantes da Mesa Administrativa da Instituição, Prof. Dr. Luiz Carlos Trevelin e Omar Casalle, o Gerente do IEP, André Mascaro, o vereador Lucão Fernandes, e o homenageado Dr. Marcio Antonio Cazú, com seus familiares.

A Coordenadora do Curso Técnico de Enfermagem, Beatriz Eliseu, ressaltou que ter a Santa Casa como local de aprendizado será um grande diferencial para esses profissionais. “A formação da segunda turma de técnico de enfermagem representa a consolidação do ensino em direção ao propósito da instituição em ofertar assistência de saúde com profissionais qualificados e humanizados”, disse.

“Parabéns a todos os formandos, desejo-lhes sucesso, realizações e muita felicidade em suas carreiras”, complementou Beatriz Eliseu.

Representando a turma, a oradora da turma, Gabriela Costa, falou sobre como foi a experiência dos alunos ao longo do curso no hospital. "Eu escolhi o curso através do meu filho, que cuidei dele aqui dentro da Santa Casa. Então, tive uma experiência muito boa com os cuidados da enfermagem. Então, quando eu vi a propaganda do curso, então decidi vir cursar. O curso me proporcionou um cuidado excelente, e hoje eu me sinto preparada para oferecer esse cuidado. Ele superou minha expectativa e me sinto completamente pronta para o mercado de trabalho e também para os cuidados, o que é o mais importante, que hoje o técnico profissional da saúde deve focar, que são os pacientes em primeiro lugar", afirmou.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior ressaltou que o objetivo da Santa Casa é preparar profissionais de saúde de qualidade para o mercado de trabalho e parabenizou os formandos. “É importante citar a que a Santa Casa tem feito no sentido de ensino e pesquisa. Temos grandes dificuldades no mercado de trabalho com a falta de profissionais qualificados e a Santa Casa vem formando, como é o caso dessa 2ª turma de técnicos de enfermagem, contribuindo com o mercado de trabalho da nossa cidade e do nosso país com mão de obra especializada e altamente qualificada”, disse o Provedor da Santa Casa.

“Aproveito para desejar muito sucesso e prosperidade para a turma que leva o nome de um grande mesário, Dr. Marcio Antonio Cazú. Desejo muito sucesso e que não parem por aqui, continuem seus estudos. Hoje, a Santa Casa trilha o caminho da medicina para especializações na área de saúde e tenham sempre isso em mente, estudar sempre”, complementou.

