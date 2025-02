Santa Casa realiza cerimônia de entrega de certificados das Residências Médica e Multiprofissional

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, no último sábado (15), a cerimônia de entrega de certificados para os residentes dos programas de Residência Médica e Multiprofissional, promovida pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP). O evento marcou a conclusão da formação de profissionais das áreas de Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem e Psicologia, além de médicos das especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria. A solenidade celebrou o empenho e a dedicação dos formandos, destacando a importância do ensino na qualificação da assistência à saúde.

Durante a cerimônia, o diretor do IEP, André Mascaro, enfatizou que a conquista representa o início de uma nova fase para os residentes, reforçando o compromisso da Santa Casa com a excelência e a humanização na saúde. O provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, relembrou que a residência médica foi um marco para o hospital, iniciado em 2014, e ressaltou a continuidade dos investimentos no ensino e na capacitação profissional. Além disso, homenagens foram feitas ao Dr. Félix Rosa, residente falecido no final do ano passado, que teve seu nome atribuído à nona turma do programa.

O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais e representantes da Santa Casa, incluindo o vice-prefeito Roselei Françoso, vereadores e membros da equipe médica e administrativa. Professores, coordenadores e preceptores dos programas também prestigiaram a cerimônia, reforçando o papel da instituição na formação de profissionais altamente qualificados. A noite foi marcada por emoção e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos residentes e à contribuição da Santa Casa para a saúde e o ensino na região.

