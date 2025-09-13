(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Cidade

Santa Casa realiza captação de coração com apoio da FAB, SAMU e Prefeitura de São Carlos

13 Set 2025 - 15h35Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santa Casa realiza captação de coração com apoio da FAB, SAMU e Prefeitura de São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

A Santa Casa de São Carlos realizou neste sábado (13) a captação de múltiplos órgãos de dois pacientes, um homem de 29 anos e uma mulher de 28 anos, vítimas de morte encefálica. Do paciente de 29 anos foram doados o coração, destinado ao Instituto do Coração (Incor); o fígado, para São José dos Campos; os rins, enviados a Ribeirão Preto; ossos, para Marília; e córneas, captadas pela CIHDOTT da Santa Casa e encaminhadas ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP). Já da paciente de 28 anos, foi doado o fígado. Ao todo, a ação vai beneficiar sete pessoas com uma nova chance de vida.

As captações aconteceram neste mês de setembro, dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos, reforçando a importância de conversar com a família sobre a intenção de doar, para que o gesto possa acontecer de forma rápida e organizada.

O prefeito Netto Donato ressaltou a dedicação de todas as equipes envolvidas na captação. “Hoje, São Carlos demonstra mais uma vez a sua força na área da saúde e a importância da solidariedade. A captação de múltiplos órgãos realizada pela Santa Casa, com apoio da Força Aérea Brasileira, da Guarda Municipal e do SAMU, é um exemplo de dedicação, integração e compromisso com a vida. Quero deixar meu profundo agradecimento às famílias que, em um momento de dor, tiveram a grandeza de autorizar a doação. Também parabenizo toda a equipe médica, multiprofissional e as instituições envolvidas. Esse trabalho conjunto mostra o quanto São Carlos é referência em saúde e humanidade. Que este momento sirva de inspiração para que mais pessoas conversem sobre a importância de doar órgãos. Cada vida salva é uma vitória de todos nós.”

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou a importância dessa mobilização. “Setembro Verde é um período fundamental para reforçarmos a importância desse gesto de solidariedade que salva vidas. A captação realizada na Santa Casa mostra o quanto a parceria entre famílias, equipes de saúde e instituições é essencial para que esse processo aconteça. Precisamos estimular cada vez mais a população a conversar com seus familiares sobre o desejo de ser doador, pois é essa decisão que torna possível transformar a dor em esperança para tantas pessoas que aguardam na fila do transplante.”

O cirurgião cardiovascular Dr. Leonardo Lacava, que integrou a equipe responsável pelo procedimento, explicou a importância da agilidade no transporte do coração, que contou com o apoio aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB), da escolta da Guarda Municipal da Prefeitura de São Carlos até o aeroporto, e do suporte do SAMU. “Após a captação, o coração é preservado em solução cardioplégica e resfriada, sendo transportado entre 4 a 8 graus. Esse tempo não pode ultrapassar quatro horas, por isso a logística precisa ser otimizada, muitas vezes com o transporte aéreo. A mobilização é imediata, pois precisamos sincronizar a captação com o preparo do paciente que receberá o transplante, garantindo a melhor qualidade do enxerto.”

O coordenador de enfermagem da UTI e membro da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIDOHTT), Tiago Clezer, ressaltou o papel das equipes multiprofissionais nesse processo e a importância de a família conhecer previamente a vontade do doador. “Cada captação envolve uma grande mobilização de profissionais, desde a assistência ao paciente doador até a logística para que os órgãos cheguem ao destino em tempo hábil. É fundamental que as pessoas conversem com a família sobre a intenção de doar órgãos, pois essa decisão salva vidas e facilita o trabalho da equipe.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, enfatizou a importância da doação e agradeceu às famílias que autorizam o gesto. “A decisão da família em autorizar a doação transforma a dor em esperança. Cada procedimento reforça a excelência e o compromisso da nossa equipe em servir à sociedade, oferecendo às pessoas que aguardam na fila do transplante uma nova chance de vida.”

Leia Também

São Carlos define representantes das associações de bairro para acompanhar revisão do Plano Diretor
Cidade14h52 - 13 Set 2025

São Carlos define representantes das associações de bairro para acompanhar revisão do Plano Diretor

Netto Donato abre São Carlos Business Summit
Cidade12h05 - 13 Set 2025

Netto Donato abre São Carlos Business Summit

SAAE emite alerta de baixa reservação de água em São Carlos
Cidade11h12 - 13 Set 2025

SAAE emite alerta de baixa reservação de água em São Carlos

Escola Cônego Manoel Tobias celebra 70 anos de história
Cidade10h37 - 13 Set 2025

Escola Cônego Manoel Tobias celebra 70 anos de história

Árvore "boneco" ganha iluminação e vira atração no Douradinho
Veja vídeo10h23 - 13 Set 2025

Árvore "boneco" ganha iluminação e vira atração no Douradinho

Últimas Notícias