Santa Casa realiza apresentação dos TCCs da 3ª turma do Curso de Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

A solenidade contou com a presença do gerente do IEP, André Mascaro, da coordenadora pedagógica, Débora Alarcon, da coordenadora do curso, Márcya Restier, da coordenadora do Centro Cirúrgico, Bianca Ligabo, da enfermeira Evelyn de Oliveira, do cirurgião Dr. Edilson Abranches Abrantes, das professoras Nanci Marmorato e Gabrieli Rohrer, além da gerente de Enfermagem da Santa Casa, Ariadni Martins.

O curso é um projeto inovador do IEP, com o apoio do provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, e a dedicação da coordenadora Márcya Restier. A iniciativa torna a Santa Casa de São Carlos o único hospital filantrópico do interior do estado de São Paulo com um curso técnico de especialização reconhecido pela Secretaria Estadual de Educação. “Temos orgulho de oferecer uma formação técnica de qualidade, onde os alunos aprendem com a prática e com professores extremamente qualificados. Mais que formar, a Santa Casa abre portas: muitos dos alunos concluem o curso e são contratados pela própria instituição”, destacou o gerente do IEP, André Mascaro.

Para o provedor Antonio Valério Morillas Junior, o curso representa o compromisso da Santa Casa com a educação e o desenvolvimento profissional: “Além de cumprir sua missão assistencial, a Santa Casa também contribui com a formação de profissionais para o sistema de saúde, oferecendo oportunidades reais de crescimento e empregabilidade. Isso é motivo de grande satisfação.”

Na última quinta-feira (26), o auditório Alois Partel da Santa Casa de São Carlos foi palco da apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) da 3ª turma do Curso de Especialização – Pós-Técnica em Instrumentação Cirúrgica, promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da instituição.