Santa Casa promove mutirão de enucleação de próstata com tecnologia de ponta para pacientes do SUS

O coordenador da Urologia da Santa Casa, Dr. Fabio Vasilceac, destacou a importância do mutirão para os pacientes e para a instituição. “Nossa expectativa é operar entre 12 e 14 pacientes ao longo do final de semana, garantindo um tratamento de ponta para os pacientes do SUS”, explicou.

A cirurgia tem um diferencial importante: a recuperação rápida. “Esse é um procedimento praticamente ambulatorial. Nossos pacientes operam pela manhã e têm alta no período da tarde, podendo retornar para casa no mesmo dia”, afirmou Dr. Fabio. Além do atendimento aos pacientes, o mutirão também fortalece a Santa Casa como referência na técnica. “Esse evento é fundamental para consolidar a instituição como um centro de excelência em enucleação de próstata. Estamos promovendo um curso internacional, o LEP, que traz urologistas para acompanhar os procedimentos e aprender a técnica conosco”, completou.

O Dr. Daniel Moser enfatizou a relevância do mutirão para os pacientes do SUS. “Esse mutirão é uma parceria entre a Santa Casa de São Carlos e o Dr. Fabio para oferecer o melhor tratamento disponível para próstata aos pacientes do SUS. Esse procedimento sequer está incluído no rol dos convênios, sendo normalmente realizado apenas no setor particular. Com essa ação, conseguimos disponibilizá-lo gratuitamente”, explicou.

O especialista também destacou a tecnologia utilizada. “Estamos operando com equipamentos de última geração, como o bisturi bipolar e a energia a laser, garantindo cirurgias mais seguras, com menos sangramento e melhor recuperação. Diferente das cirurgias tradicionais, a enucleação de próstata reduz significativamente a necessidade de novos procedimentos no futuro”, disse.

O mutirão também tem caráter acadêmico, atraindo urologistas de diversas regiões do Brasil e do exterior. “Este é um evento de aprendizado. Médicos acompanham as cirurgias realizadas pelo Dr. Fabio e por mim, adquirindo conhecimento para replicar a técnica em suas cidades. Hoje, podemos dizer que São Carlos e a Santa Casa são referências nacionais e internacionais nessa área”, finalizou Dr. Moser.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou a importância do mutirão para a instituição e para os pacientes atendidos pelo SUS. “Promover um mutirão com tecnologia de ponta e especialistas renomados reforça o compromisso da Santa Casa de São Carlos em oferecer um atendimento de excelência e humanizado. Além disso, possibilita a capacitação de médicos que levarão esse conhecimento para outras regiões, beneficiando ainda mais pacientes”, destacou.

A Santa Casa de São Carlos deu início, na quinta-feira (20), a um mutirão de cirurgias de enucleação de próstata, procedimento minimamente invasivo que remove o adenoma (miolo) da próstata. A iniciativa segue até sábado (22) e conta com a presença do coordenador de urologia da Santa Casa de São Carlos, Dr. Fabio Vasilceac, e sua equipe, além do urologista Dr. Daniel Moser, especialista na técnica e com atuação nacional e internacional, que se uniu à equipe da Santa Casa para beneficiar diversos pacientes.