sexta, 26 de dezembro de 2025
Cidade

Santa Casa promove ações inter-religiosas de acolhimento a pacientes internados no Natal

Iniciativa da Rede de Apoio Espiritual levou conforto emocional a pessoas que passaram as datas festivas no ambiente hospitalar

26 Dez 2025 - 18h30Por Jessica Carvalho R
Durante o período de Natal, pacientes internados na Santa Casa de São Carlos receberam apoio inter-religioso por meio de ações promovidas pela Rede de Apoio Espiritual da instituição. A iniciativa foi voltada especialmente a pessoas que precisaram passar as datas festivas no hospital, longe do convívio familiar.

As atividades ocorreram nos dias 24 e 25 de dezembro em diferentes setores assistenciais da Santa Casa, com o objetivo de oferecer conforto emocional, acolhimento e apoio espiritual em um momento tradicionalmente marcado pela reunião com familiares e amigos.

No dia 25, o padre João Vicente de Aquino Jr., integrante da capelania hospitalar, realizou visitas à Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e à Unidade Coronariana (UCO). Durante as visitas, o religioso concedeu bênçãos e compartilhou mensagens de fé e esperança tanto com pacientes quanto com profissionais que estavam em atividade no hospital.

Para o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, ações desse tipo têm impacto significativo na vivência de quem permanece no ambiente hospitalar durante datas simbólicas. “Esses gestos podem parecer simples, mas para quem está internado ou trabalhando longe da família, significam muito”, destacou.

A Rede de Apoio Espiritual foi oficializada em junho deste ano e é coordenada pelo Centro Integrado de Humanização (CIH). Na ocasião, foi realizado o primeiro treinamento dos voluntários, com orientações sobre atuação ética, escuta qualificada, acolhimento humanizado e integração com a equipe multiprofissional, sempre respeitando a diversidade de crenças.

Desde então, os voluntários atuam em escala, realizando visitas regulares às segundas, quartas e sextas-feiras, como parte da rotina de acolhimento da instituição.

As inscrições para uma nova turma de voluntários ainda não estão abertas. Informações sobre futuras seleções podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Santa Casa de São Carlos:

  • Instagram: @santacasasaocarlos

  • Facebook: Santa Casa de São Carlos

