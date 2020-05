Santa Casa pretende aumentar o número de leitos para tratamento de Coronavírus

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, fala na tribuna durante a sessão plenária desta terça-feira - Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes (MDB), foi recebido pela gerente de Relacionamento Médico, Vanessa Crempe, na manhã desta terça-feira, 26, na Santa Casa de Misericórdia.

Na oportunidade, Lucão conheceu o setor que atende pacientes de Coronavírus, o qual possui 22 leitos de enfermaria e 8 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva), e recebeu a solicitação para que a Câmara Municipal apoie no sentido de reformar e ampliar um novo espaço, onde seriam criados mais 24 leitos de enfermaria.

“A ideia é transformar esse setor atual que abriga os pacientes com Coronavírus, em leitos de UTI, e reformar um novo espaço para abrigar esses leitos de enfermaria. Então, teríamos 30 leitos de UTI e mais 24 leitos de enfermaria”, explicou o presidente aos vereadores durante a sessão ordinária na tarde desta terça.

O parlamentar ressaltou que o total de investimentos seria em torno de R$ 350 mil para que essa melhoria possa se efetivar. “Assumimos um compromisso de conversar com todos os vereadores e também com o nosso setor financeiro, para que juntos possamos ampliar esse atendimento que a Santa Casa está dando aos pacientes de coronavírus na nossa cidade”, afirmou.

Lucão relatou que, mais uma vez, espera contar com a anuência de todos os vereadores. “Sou apenas o presidente desta Casa, mas não faço nada sozinho. Sempre tenho dito que todos aqui dessa Casa, vereadores, assessores e funcionários, têm tratado o dinheiro público com muita responsabilidade, respeito e sabedoria, e espero que todos concordem para que a gente consiga, até amanhã, dar essa boa notícia para a Santa Casa, dessa possibilidade de destinação desses recursos para a reforma que eles pleiteiam a Santa Casa”, disse.

O parlamentar finalizou ressaltando que, além de ajudar na melhoria do tratamento da pandemia, futuramente, a cidade terá um hospital ainda mais estruturado. “Essa doença tem alertado nossas autoridades para a importância de se investir na saúde pública. No futuro, com toda a certeza, teremos uma estrutura ainda melhor na saúde da nossa cidade”, finalizou.

