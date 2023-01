Santa Casa pode receber doações pela conta de água do Saae

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos pode receber doações mensais pela conta de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Procedimento para começar a contribuir pode ser requerido presencialmente ou de forma on-line.

ON-LINE

Para fazer a doação on-line, basta que o contribuinte acesse o site www.saaesaocarlos.com.br e clique em Agência Virtual.

Em seguida, após fazer o registro e o login, deve clicar em “Doação à Santa Casa de Misericórdia”, inserir o valor da doação mensal que deseja fazer e confirmar.

PRESENCIAL

Quem precisar de auxílio ou preferir fazer presencialmente, pode entrar em contato com o Setor de Captação de Recursos do hospital (confira os telefones abaixo).

Então, uma equipe vai até a casa do morador uma única vez para entregar um termo de adesão. O valor mínimo de contribuição é de R$ 5,00.

Outra opção é realizar o procedimento diretamente em uma unidade de atendimento do SAAE.

Todos os valores doados são direcionados para uma conta específica criada apenas para esse projeto. Em 2022, as doações recebidas foram destinadas para a reforma da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva.

“As doações feitas a nossa instituição são de extrema importância, com esses recursos viabilizamos projetos de melhoria na estrutura do hospital proporcionando mais qualidade no atendimento à população”, afirmou a Gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães.

SERVIÇO:

CAMPANHA “DOE AMOR PELA CONTA DE ÁGUA”

Valor mínimo: R$ 5,00

Mais informações: 3509-1270/ (16) 99230-9294

Leia Também