Santa Casa pede ajuda da comunidade para identificar paciente internado sem documentos

Uma característica que pode ajudar na identificação é uma tatuagem com o nome "Arthur" na mão.

Diante da situação, o Serviço Social da Santa Casa entrou em contato com o Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centro POP), na tentativa de obter informações que ajudassem a identificá-lo. No entanto, nenhum registro correspondente foi encontrado na base de dados do órgão.

A Santa Casa reforça o pedido de apoio da população: qualquer informação que possa contribuir para a identificação do paciente ou localização de seus familiares pode ser repassada pelos telefones (16) 3509-1137 ou (16) 3509-1132.

A Santa Casa de São Carlos faz um apelo à comunidade para localizar familiares, amigos ou qualquer pessoa que possa conhecer um paciente internado na instituição. O homem, de pele morena, com cerca de 1,76m de altura e aproximadamente 71kg, deu entrada no hospital sem qualquer documento ou forma de identificação.