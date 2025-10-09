Santa Casa participa de estudo com medicamento usado mundialmente para AVC

A Santa Casa de São Carlos reafirma seu protagonismo no cuidado neurológico ao dar início ao treinamento para implantação do estudo EXTEND IV, que avaliará a eficácia e a segurança do Tenecteplase no tratamento do acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico agudo em população brasileira.

O encontro, realizado nesta semana, foi conduzido pelo neurologista Dr. Leonardo Carbonera e contou com a presença do provedor Antonio Valério Morillas Junior, do diretor técnico Dr. Roberto Muniz Junior, da neurologista Dra. Milena Libardi, do coordenador do Serviço de Urgência e Emergência (SMU), José Anderson da Silva, e da coordenadora da Unidade de Tratamento de AVC, Gabrieli Rohrer. A capacitação também teve participação online do neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia da instituição, Dr. Vitor Pugliesi, além de outros profissionais de diferentes estados do país.

O Tenecteplase, uma molécula de ação trombolítica já utilizada mundialmente, representa uma geração mais avançada de medicamentos para o tratamento do AVC isquêmico. De aplicação mais rápida e prática, o fármaco promete otimizar os resultados clínicos e ampliar as chances de recuperação dos pacientes. “Ainda indisponível para uso comercial no Brasil, o medicamento poderá ser utilizado pelos pacientes da Santa Casa de São Carlos com pelo menos um ano de antecedência em relação ao restante do país, graças à participação da instituição no estudo nacional”, explica Dr. Vitor Pugliesi.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior ressaltou que a participação da Santa Casa em pesquisas de ponta reforça o papel da instituição na consolidação de São Carlos como referência em tratamento neurológico. “A Santa Casa já foi certificada com o Status Diamante no WSO Angels Awards, o mais alto reconhecimento internacional pela excelência no tratamento do AVC. Agora, com o avanço para nos tornarmos uma Cidade Angels, reafirmamos nosso compromisso com a inovação, a qualidade do atendimento e a vida dos nossos pacientes”, destacou o provedor.

Leia Também