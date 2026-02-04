Santa Casa orienta população sobre sinais do câncer e diagnóstico precoce

Nesta quarta-feira (04), data marcada pela mobilização internacional do Dia Mundial do Câncer, a Santa Casa de São Carlos reforça junto à população a importância do diagnóstico precoce como um dos principais fatores para o sucesso no tratamento da doença. A procura por atendimento médico logo nos primeiros sinais ainda representa um desafio e pode influenciar diretamente as chances de cura.

De acordo com a Dra. Patrícia Ratto, coordenadora da Oncologia Clínica da instituição, a identificação do câncer em estágios iniciais é decisiva para um melhor desfecho clínico“Quanto mais cedo fazemos o diagnóstico do câncer, maiores são as chances de cura. Ainda ouvimos muitas pessoas dizendo que ‘quem procura acha’, mas encontrar o câncer cedo é o que faz toda a diferença”, destaca.

A médica explica que, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o primeiro atendimento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que fazem parte da rede responsável por acolher o paciente e encaminhá-lo para investigação diagnóstica e realização de exames. Procurar ajuda médica ao perceber qualquer alteração no organismo ou sintomas persistentes é fundamental para que o cuidado se inicie o mais rapidamente possível.

Atendimento oncológico pelo SUS

Em 2025, a Santa Casa de São Carlos realizou 10.371 sessões de quimioterapia e 9.676 sessões de radioterapia em pacientes atendidos pelo SUS. Os números evidenciam a dimensão da assistência oncológica prestada pela instituição e a necessidade permanente de manter fluxos bem estruturados, desde a suspeita clínica até o início do tratamento.

Além da assistência já oferecida, a Santa Casa segue investindo na qualificação dos processos assistenciais e na melhoria dos espaços de atendimento, com foco na humanização do cuidado, no conforto dos pacientes e no acolhimento das famílias durante todas as etapas do tratamento.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, ressalta que as melhorias realizadas impactam diretamente a jornada de quem enfrenta a doença.“Nosso objetivo é oferecer mais conforto e melhores condições de atendimento aos pacientes e também aos familiares que acompanham esse processo. Cada avanço contribui para um cuidado mais humano e mais digno”, afirma.

Como apoiar a instituição

A Santa Casa de São Carlos recebe doações que contribuem para a manutenção dos serviços e para a realização de melhorias assistenciais e estruturais, incluindo a área de Oncologia e outros setores da instituição.

O atendimento aos doadores é realizado pelo Setor de Captação de Recursos, responsável por orientar, esclarecer dúvidas e acompanhar as contribuições.

Formas de doação:

Pix (CNPJ): 59.610.394/0001-42

Banco do Brasil

Agência: 3062-7

Conta: 208000-1

Bradesco

Agência: 0217

Conta: 440018-6

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3509-1270, pelo WhatsApp (16) 99230-9294 ou pelo e-mail captacao@santacasasaocarlos.com.br.

