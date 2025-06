Santa Casa oficializa Rede de Apoio Espiritual com evento voltado à humanização e acolhimento inter-religioso

O evento foi conduzido pela diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, e contou com as presenças do provedor Antonio Valério Morillas Junior, da coordenadora do grupo de voluntárias da maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas e da coordenadora do Centro Integrado de Humanização (CIH), Juliana Tedesco.

Líderes religiosos de diferentes tradições também participaram do momento: o padre Tadeu Germano e o pastor Jahyr Theodoro trouxeram reflexões e bênçãos sobre a importância da escuta, do cuidado espiritual e da compaixão nos ambientes de saúde.

Um dos destaques da programação foi a palestra “Conexão Humana”, conduzida pelo Dr. André Peluso Nogueira, que abordou como a espiritualidade pode transformar a jornada do paciente e fortalecer vínculos no processo de cuidado.

Além de marcar o lançamento oficial da iniciativa, o evento também serviu como treinamento introdutório para os voluntários inscritos na Rede de Apoio Espiritual, que receberam orientações sobre atuação ética, escuta qualificada, acolhimento e integração com a equipe multiprofissional do hospital.

Durante a cerimônia, a Dra. Carolina apresentou as diretrizes e práticas da Rede, destacando que o serviço já vinha sendo realizado de maneira informal e que agora passa a contar com estrutura própria, integração com a equipe de saúde e reconhecimento institucional. “A escuta atenta, o cuidado espiritual e o acolhimento fazem parte da humanização da saúde. Essa Rede já existia na prática, com o envolvimento de muitos voluntários e líderes religiosos ao longo dos anos. O que fizemos agora foi formalizar esse trabalho e oficializá-lo dentro da estrutura institucional da Santa Casa”, afirmou a Dra. Carolina.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior também reforçou o compromisso da Santa Casa com o cuidado integral. “A Santa Casa sempre teve como princípio olhar para o ser humano de forma completa. A Rede de Apoio Espiritual é mais um passo nessa direção, porque reconhece que cuidar vai além do corpo físico, é também acolher o espírito, com respeito, escuta e empatia”, destacou.

A Rede de Apoio Espiritual será composta por líderes religiosos, voluntários, profissionais da saúde e colaboradores que compartilham do propósito de promover acolhimento com base no respeito, no amor ao próximo e na valorização da vida.

Na última terça-feira (24), a Santa Casa de São Carlos realizou o lançamento oficial da Rede de Apoio Espiritual, um serviço dedicado a oferecer acolhimento espiritual e inter-religioso a pacientes, acompanhantes, familiares e colaboradores da instituição. A iniciativa, que respeita a diversidade de crenças e os direitos individuais de cada pessoa, reforça o compromisso da Santa Casa com a humanização do atendimento hospitalar.