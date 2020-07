Santa Casa não fechará as portas; UBSs e UPAS passarão por melhorias

Elton faz selfie após a reunião: "uma decisão coerente e sensata", disse o vereador - Crédito: Divulgação

Foi decidido na manhã desta terça-feira, 7, após reunião realizada na Santa Casa de São Carlos a não implantação de atendendo referenciado neste momento.

Participaram da reunião o provedor Antônio Valério Morillas Junior, o secretário de Saúde Marcos Palermo, o vereador e presente da comissão de saúde Elton Carvalho (Republicanos) e os diretores Fausto Sposito e Crislaine Ap. Antônio, além de várias autoridades municipais.

Após o encerramento do encontro, Elton se disse satisfeito com o resultado final, salientando que os presentes foram coerentes nas decisões tomadas.

"Fico feliz e aliviado pela sensatez e sensibilidade do provedor da Santa Casa e do secretário de Saúde em não implantar atendimentos referenciados neste momento. Com investimentos e melhorias nas UPAS e na Atenção Básica, com um bom planejamento e protocolos bem definidos é perfeitamente possível referenciar os atendimentos num outro cenário", afirmou o vereador Elton.

Como resultado principal, foi estabelecido o prazo de 20 dias para tratativas de questões burocráticas entre Prefeitura Municipal e Santa Casa, objetivando a instalação dos novos leitos para atendimentos de pacientes com Covid-19.

