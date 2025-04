Santa Casa moderniza setor de hemodinâmica com novo aparelho de última geração

Entre os avanços proporcionados pelo novo equipamento, está a realização da angiografia cerebral - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos acaba de dar mais um passo importante na modernização dos seus serviços de saúde com a instalação do novo aparelho de hemodinâmica Siemens Zee Floor, um dos mais avançados do mercado. De última geração, o equipamento amplia a capacidade de tratamento de doenças cardiovasculares e neurovasculares e moderniza toda a área de cardiologia e neurologia intervencionista da instituição.

O novo aparelho foi instalado em uma sala moderna, preparada para garantir a segurança, o conforto e a eficiência dos procedimentos. Os primeiros exames já foram realizados com sucesso, comprovando que a Santa Casa segue à frente na oferta de tecnologia de ponta para a população.

Entre os avanços proporcionados pelo novo equipamento, está a realização da angiografia cerebral com ainda mais qualidade e precisão. Esse exame de alta complexidade, que já era realizado pela equipe da Santa Casa, é feito por meio de técnicas de cateterismo e é fundamental para o diagnóstico e investigação de patologias nos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, como hemorragias, tumores e coágulos, prevenindo ainda doenças graves como o AVC. Agora, com o suporte do novo sistema, as imagens internas alcançam um nível superior de definição, oferecendo ainda mais segurança e eficiência aos procedimentos.

O neurocirurgião da Santa Casa, Lucas Bonadio, destaca a importância do investimento. "Com o novo aparelho de hemodinâmica, conseguimos diagnósticos ainda mais precisos e seguros, o que impacta diretamente no sucesso dos tratamentos. Além de modernizar a nossa estrutura, essa tecnologia amplia as possibilidades de intervenção minimamente invasiva, reduzindo riscos e melhorando a recuperação dos nossos pacientes."

Leia Também