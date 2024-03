Santa Casa lança nova turma do Curso de Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos, através de seu renomado Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), deu início nesta semana à sua segunda turma de um curso inovador. Trata-se de uma Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica para auxiliar/técnico de enfermagem que visa promover um modelo de organização curricular que propicia a formação integradora através do ensino, pesquisa e extensão. O curso é reconhecido pela Secretaria Estadual de Educação e que busca atender às necessidades sociais da região, em especial as demandas do município de São Carlos.

No curso, são abordadas as diretrizes curriculares essenciais relacionadas à infraestrutura e ao corpo docente e técnico-administrativo. Essas diretrizes são orientadas pela concepção político-pedagógica do IEP – ISCMSC, cujo foco está na formação integral e cidadã dos profissionais de saúde.

Segundo o gerente do IEP, Andre Mascaro, as aulas teóricas serão realizadas em salas de aula, e as práticas em laboratórios, centro de simulação e visitas técnicas, com atividades extraclasses e acompanhamento efetivo docente. O Estágio Supervisionado é realizado no Centro Cirúrgico e CME da Santa Casa de São Carlos, devendo cumprir a carga horária exigida pela Secretaria Estadual. "Estamos entusiasmados com o início desta segunda turma do Curso de Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica. Nosso foco é garantir uma formação integral, combinando teoria e prática em um ambiente de aprendizagem de qualidade."

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, a intenção da instituição é incentivar a formação de novos profissionais. "É gratificante ver a Santa Casa reafirmando seu compromisso com a excelência na formação de profissionais de saúde. Este curso é uma oportunidade valiosa para atender às demandas da comunidade e elevar ainda mais o padrão de cuidados oferecidos."

