Santa Casa lança a Campanha Nota Fiscal Paulista Solidária

A Santa Casa de São Carlos lança a campanha Nota Fiscal Paulista Solidária. Todo valor arrecadado com os cupons fiscais será revertido para ajudar nas despesas de insumo para os pacientes, manutenção das alas e outras melhorias de que o hospital necessita.

Para doar, basta depositar o cupom fiscal, emitido após a compra, em uma das urnas que estão nos pontos de arrecadação. Vale reforçar que o cupom não deve conter o número do CPF, pois a doação será automaticamente direcionada para a Santa Casa a cada seis meses.

A Supervisora da Central de Captação de Recursos da Santa Casa, Naiara Gomes, destacou a importância da campanha para a Instituição. “Essa parceria com os estabelecimentos é fundamental. O comerciante interessado em participar da campanha não vai ter nenhum custo ou trabalho, apenas a bondade de deixar a urna na loja e orientar os funcionários a darem a opção ao cliente de fazer a doação do cupom para o hospital. Com a pandemia, os gastos do hospital aumentaram. Por isso, qualquer quantia faz uma grande diferença nos custos das despesas diárias. Essa doação nos ajuda a oferecer cada vez mais um atendimento de qualidade aos pacientes”, afirma Naiara.

Diversos estabelecimentos comerciais da cidade já aderiram à campanha. Os interessados em se tornar um ponto de coleta, podem ligar para a Central de Captação de Recursos da Santa Casa e solicitar uma urna. A coleta será feita pela equipe do hospital.

SERVIÇO

CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA SANTA CASA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 17H

MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: (16) 3509-1270 – FALAR COM NAIARA

CONFIRA OS ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES

AUTO ZONE – AUTOPEÇAS: Av. Getúlio Vargas, 111 – Vila Lutfalla

LÍQUIDO SÃO CARLOS: Rua José Bonifácio, 1849

TIM CALÇADOS: Av. Sallum, 909 – Vila Prado

MOUSSE CAKE E VALISERE: Iguatemi São Carlos

TELHA NORTE; PITICAS; B&F; GIRAFFAS; PARMEGGIO; SABORES; PETZ; CACAU SHOW; BARBARELLA; NATURA; UP FITNESS; DR. SHAPE; MADE; PADARIA B.LEM; CASE 7 SCREEN; PÉCOLÉ; THE LIONE; KIDSTOK; ADORE L´ESSENZA; MC DONALD´S E JOY SELLERS: Passeio São Carlos

