Santa Casa investe em inclusão e promove desenvolvimento de Pessoas com Deficiência

A Santa Casa de São Carlos vem fortalecendo seu compromisso com a inclusão por meio do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitação Profissional, iniciativa voltada aos colaboradores contratados pela instituição que hoje atuam em diferentes setores do hospital. A proposta vai além da contratação, envolvendo gestores diretos no acompanhamento, na adaptação das funções e no desenvolvimento profissional de cada colaborador.

O Programa é conduzido por uma Comissão formada por profissionais das áreas de Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Núcleo de Capacitação de Pessoas e SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). O grupo atua diariamente para garantir que o acolhimento e a adaptação às atividades tenham resultados positivos, promovendo um ambiente inclusivo, seguro e preparado para o crescimento de cada profissional.

No setor de Relacionamento Médico, a trajetória de Maria Eduarda de Aguiar demonstra como o programa se concretiza na prática, com planejamento, respeito às individualidades e acompanhamento contínuo. Maria Eduarda é diagnosticada com Síndrome de Sotos, condição genética que pode impactar o desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem, exigindo estratégias específicas de adaptação no ambiente de trabalho.

Desde o início, o setor estruturou um ambiente preparado para sua integração. Lucas Salvador, que acompanha o trabalho no setor, explica que a prioridade foi garantir conforto e segurança na rotina. “Quando a Maria Eduarda começou aqui no setor, nossa prioridade número um foi criar um espaço de acolhimento, onde ela se sentisse bem e confiante. Sabendo da dificuldade dela com números, desenvolvemos um cronograma baseado em cores, com uma planilha que diferencia as tarefas visualmente. Isso facilitou muito o dia a dia e tem dado excelentes resultados.”

Além da organização visual das atividades, o processo de aprendizagem foi construído de forma gradual. Primeiro, Maria Eduarda compreendeu o funcionamento do setor e, posteriormente, passou a assumir tarefas com maior nível de complexidade, sempre com acompanhamento próximo e diálogo constante.

Maria Eduarda destaca que o preparo do ambiente foi essencial para sua adaptação. “Eu me senti muito acolhida por saber que o ambiente de trabalho foi preparado para a minha chegada. Isso tornou mais fácil começar a trabalhar e me sentir confortável. Recebi um material explicando as regras e as tarefas, tudo separado por cores e números. Como tenho dificuldade com números, isso me ajudou muito. Me senti mais à vontade para me expressar e para desempenhar minhas atividades.”

Ela também compartilha sua experiência pessoal. “Cada pessoa com Síndrome de Sotos pode apresentar características diferentes. No meu caso, houve impacto no meu processo de aprendizagem. Demorei mais para aprender a ler e a escrever, mas com apoio e paciência é possível evoluir e conquistar espaço.”

O provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, reforça que o programa representa o compromisso institucional com a inclusão. “O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitação Profissional demonstra que inclusão se faz com responsabilidade, acompanhamento e envolvimento das lideranças. Não se trata apenas de abrir vagas, mas de criar condições reais para que cada colaborador desenvolva seu potencial e se sinta parte da nossa missão.”

Atualmente, a Santa Casa possui diversas vagas abertas em diferentes áreas. Interessados podem encaminhar currículo para processoseletivo@santacasasaocarlos.com.br e participar dos processos seletivos. A instituição reforça que profissionais com deficiência são bem-vindos e incentivados a se candidatar.

