Santa Casa homenageia todas as mães da instituição

Auxiliar de enfermagem Márcia Maria Costa Silva (esquerda), que está prestes a completar 30 anos de atuação na instituição. - Crédito: divulgação

Neste Dia das Mães, a Santa Casa de São Carlos presta uma homenagem especial a todas as mães que se dedicam diariamente ao cuidado com o próximo, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. A celebração se dá por meio da auxiliar de enfermagem Márcia Maria Costa Silva, que está prestes a completar 30 anos de atuação na instituição.

Márcia trabalha no Ambulatório de Especialidades e é mãe de três filhos. Ao longo de quase três décadas, ela se tornou exemplo de profissionalismo, dedicação e sensibilidade, qualidades que refletem não apenas seu papel como colaboradora, mas também como mãe. “Ser mãe e profissional na Santa Casa é um ato de amor em dobro: a gente cuida de quem ama em casa e de quem precisa da gente aqui. A Santa Casa sempre foi um apoio na minha trajetória, me ajudando a conciliar a vida pessoal e profissional com acolhimento e respeito”, afirma Márcia.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destaca a importância de reconhecer a força e o carinho das mães que atuam na instituição. “A presença das mães que trabalham na Santa Casa inspira a todos nós. Elas representam a essência da humanização no cuidado com os pacientes e com os colegas. Márcia é um exemplo de dedicação e empatia, e sua história simboliza o compromisso de tantas outras mães que fazem parte da nossa equipe.”

