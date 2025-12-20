Santa Casa homenageia Mães Doadoras de Leite Humano de 2025

A Santa Casa de São Carlos, por meio do Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, realizou uma homenagem especial às Mães Doadoras de Leite Humano de 2025. A iniciativa contou com a parceria do grupo de voluntárias do Banco de Leite e reuniu mães doadoras, familiares, profissionais de saúde e colaboradores em um momento marcado por reconhecimento, gratidão e valorização de um gesto que salva vidas.

Durante a cerimônia, foi ressaltada a importância da doação de leite humano, um ato simples, mas de impacto fundamental para recém-nascidos que dependem desse alimento para um desenvolvimento mais seguro e saudável, especialmente os bebês prematuros e em situação de vulnerabilidade. Cada frasco doado simboliza cuidado, esperança e compromisso com a vida.

O coordenador médico do Banco de Leite Humano, Dr. André Giusti, falou sobre os benefícios do leite materno e o impacto direto da doação no cuidado neonatal. “O leite humano é um alimento completo, que protege, nutre e fortalece os recém-nascidos. A doação é um gesto simples, mas com resultados imensos para a saúde dos bebês”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, enfatizou a importância da solidariedade das mães doadoras e do trabalho desenvolvido pela instituição. “A doação de leite é um ato de amor que salva vidas e transforma realidades. A Santa Casa tem muito orgulho desse trabalho, que só é possível graças ao empenho das equipes de saúde e ao apoio fundamental das voluntárias, que atuam com sensibilidade e dedicação no acolhimento às mães e às famílias”, afirmou.

Como forma de reconhecimento, todas as mães doadoras de leite humano de 2025 receberam certificados de homenagem, simbolizando o agradecimento da Santa Casa pelo gesto de solidariedade e compromisso com a vida.

Para a enfermeira do Banco de Leite Humano, Karine Silva, a homenagem representa o reconhecimento de um gesto que transforma realidades. “Cada frasco doado carrega cuidado, empatia e amor. Essas mães fazem a diferença todos os dias e ajudam a garantir um começo de vida mais seguro para muitos bebês. Nosso agradecimento é profundo e sincero”, ressaltou.

O evento também contou com a presença da coordenadora do Grupo de Voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas, e da coordenadora do Grupo de Voluntárias do Banco de Leite Humano, Juçaira Giusti, que acompanham de perto as ações de apoio às mães e contribuem de forma significativa para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pela instituição.

A programação foi encerrada com uma apresentação especial do Coro São Carlos Clube, que emocionou os presentes e marcou o encerramento da celebração em homenagem às mães que, com solidariedade, ajudam a salvar vidas diariamente.

