Santa Casa homenageia colaboradores pelo Dia dos Pais

Para representar todos os pais que atuam na instituição, o técnico de enfermagem Sérgio Tadeu Valério, da Unidade Coronariana (UCO), foi convidado a compartilhar sua trajetória. Com mais de 20 anos de dedicação ao hospital, Sérgio é pai e também avô. Ele acredita que os vínculos construídos em casa se refletem no cuidado com os pacientes.

“Ser pai e ser técnico de enfermagem é algo excepcional para mim. O amor que você dedica aos filhos é o mesmo que precisa estar presente no cuidado com o paciente. Às vezes, aqui dentro, é como se a gente também fosse pai”, relatou.

A instituição reconhece que, para além da técnica, o cuidado em saúde também passa pela empatia, acolhimento e presença, atitudes que ajudam a transformar a experiência hospitalar.

O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, reforça que a instituição valoriza profissionais que atuam com esse olhar humano e sensível. “Estamos comprometidos em oferecer um atendimento à saúde de qualidade, com foco na recuperação integral e na reintegração do paciente à família e à sociedade. Esse olhar cuidadoso que o Sergio traz é o que buscamos diariamente”, destacou.

Em celebração ao Dia dos Pais, a Santa Casa de São Carlos presta homenagem aos colaboradores que desempenham a paternidade com dedicação e amor dentro e fora do ambiente hospitalar.