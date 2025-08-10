(16) 99963-6036
domingo, 10 de agosto de 2025
Especial Dia dos Pais

Santa Casa homenageia colaboradores pelo Dia dos Pais

10 Ago 2025 - 07h05Por Jéssica C.R.
Em celebração ao Dia dos Pais, a Santa Casa de São Carlos presta homenagem aos colaboradores que desempenham a paternidade com dedicação e amor dentro e fora do ambiente hospitalar.
 
Para representar todos os pais que atuam na instituição, o técnico de enfermagem Sérgio Tadeu Valério, da Unidade Coronariana (UCO), foi convidado a compartilhar sua trajetória. Com mais de 20 anos de dedicação ao hospital, Sérgio é pai e também avô. Ele acredita que os vínculos construídos em casa se refletem no cuidado com os pacientes.
 
“Ser pai e ser técnico de enfermagem é algo excepcional para mim. O amor que você dedica aos filhos é o mesmo que precisa estar presente no cuidado com o paciente. Às vezes, aqui dentro, é como se a gente também fosse pai”, relatou.
 
A instituição reconhece que, para além da técnica, o cuidado em saúde também passa pela empatia, acolhimento e presença, atitudes que ajudam a transformar a experiência hospitalar.
 
O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, reforça que a instituição valoriza profissionais que atuam com esse olhar humano e sensível. “Estamos comprometidos em oferecer um atendimento à saúde de qualidade, com foco na recuperação integral e na reintegração do paciente à família e à sociedade. Esse olhar cuidadoso que o Sergio traz é o que buscamos diariamente”, destacou.

