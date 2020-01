Nefrologia da Santa Casa ganha kits de aferidor de pressão após pedido de criança de 7 anos ao Papai Noel

Davi Luiz Filho é paciente há cerca de um ano do ambulatório de nefrologia; Garoto sofre com a síndrome nefrótica - Crédito: Colaborador

O setor de nefrologia pediátrico da Santa Casa ganhou, na última segunda-feira (13), quatro kits de aferidor de pressão. Os instrumentos foram pedidos por uma criança de 7 anos ao Papai Noel no último Natal.

Davi Luiz Filho escreveu o pedido em uma carta, na primeira semana de dezembro, com a finalidade de conseguir melhorar o tratamento das crianças que sofrem de enfermidades renais.

O garoto, que é filho de Márcio e Samanta, voluntários da Praça da Cica, estuda na Escola Estadual Paulino Carlos e é paciente há cerca de um ano do ambulatório de nefrologia, pois sofre com a síndrome nefrótica, uma enfermidade renal que altera sua pressão e o faz ser dependente de remédios.

Os kits foram comprados por empresários que se sensibilizaram ao ler a carta.

Samanta comemorou a chegada dos novos equipamentos.

“Já foram entregues os kits as médicas residentes da pediatria do ambulatório de nefrologia, doutora Daniela Suziki e Valéria Rossato Oliveira. Em agradecimento, eu e o Davi Luiz gostaríamos de agradecer a todos que fizeram as doações, como Mauri Seabra Junior, Sonia Santos, Sofia Santos, Carlos Alberto Jacomo, Tiago Parelli, Marcelo Henrique Maestrelli e aos nossos anjos anônimos empresários que fizeram parte de tudo”.

