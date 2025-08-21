Santa Casa fortalece ações de humanização no cuidado ao idoso

A Santa Casa de São Carlos promoveu, entre os dias 11 e 14 de agosto, a Semana Instituição Amiga do Idoso, com palestras e dinâmicas voltadas ao fortalecimento de práticas de cuidado humanizado e qualificado para a população idosa.

As atividades ocorreram no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e em diferentes setores do hospital, reunindo colaboradores e profissionais de saúde.

Programação e atividades

Durante a semana, a médica geriatra Dra. Bruna Carla Ferreira Mendes, do Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar), apresentou as especificidades da abordagem ao paciente idoso hospitalizado. A assistente social da Santa Casa, Mayara Cazú, falou sobre violência contra a pessoa idosa, e residentes da equipe multiprofissional do IEP conduziram dinâmicas que simularam o cotidiano dos idosos, estimulando a empatia e a qualificação das rotinas de cuidado.

As ações foram realizadas com foco em segurança, acolhimento e linguagem acessível, reforçando que o cuidado ao idoso deve estar presente em todas as áreas do hospital, com ênfase em humanização e escuta qualificada.

Compromisso contínuo

Para a diretora de Práticas Assistenciais da Santa Casa, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, a iniciativa representa um marco de continuidade:“A Semana Instituição Amiga do Idoso mobilizou nossas equipes e reforçou um compromisso que atravessa o hospital inteiro: cuidar com respeito, segurança e acolhimento. Ao integrar diferentes setores, qualificar processos e discutir temas sensíveis do envelhecimento, avançamos nas práticas exigidas pelo Selo e entregamos um cuidado cada vez mais humanizado e resolutivo à pessoa idosa.”

Reconhecimento e certificação

A Santa Casa de São Carlos aderiu ao Selo Instituição Amiga do Idoso em maio de 2023 e conquistou o Selo Inicial em dezembro de 2024, reconhecimento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A certificação possui quatro níveis (adesão, inicial, intermediário e pleno) e contempla ações obrigatórias e eletivas em gestão assistencial, comunicação e ambiente, sempre com participação multiprofissional e educação permanente.

Com a realização da semana temática e demais iniciativas permanentes voltadas ao público 60+, a Santa Casa reafirma seu papel de referência regional no cuidado integral e humanizado à pessoa idosa.

