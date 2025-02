Santa Casa forma terceira turma do curso técnico de enfermagem e homenageia educadora

Formandos - Crédito: divulgação

Na última sexta-feira (31), o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa de São Carlos celebrou a formatura da terceira turma do curso técnico de enfermagem. A cerimônia foi realizada no auditório Alois Partel e reuniu autoridades, gestores e familiares dos 15 alunos formandos.

Estiveram presentes o provedor Antonio Valerio Morillas Junior, a diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, o vice-diretor técnico, Dr. Flavio Guimarães, a coordenadora do grupo de voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas, a vereadora Cidinha do Oncológico, representando o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, o vice-prefeito Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato, a dirigente regional de ensino pela Secretaria Estadual de Educação, Débora Gonzalez Costa Blanco, o diretor executivo da Unicep, Marcelo Lourenço, e o gerente do IEP, André Mascaro.

Durante a cerimônia, Débora Gonzalez Costa Blanco foi homenageada, e a turma passou a levar seu nome, tornando-se oficialmente a "3ª Turma do Curso Técnico de Enfermagem Professora Débora Gonzalez Costa Blanco". O provedor da Santa Casa entregou uma placa em reconhecimento à contribuição da educadora para a formação de profissionais da área da saúde, e Nilce Morillas prestou uma homenagem com a entrega de flores.

O gerente do IEP, André Mascaro, destacou a importância da homenagem e a inovação da Santa Casa ao ofertar o curso técnico. “A escolha do nome da turma reflete o reconhecimento pelo trabalho de Débora na educação e no fortalecimento do ensino técnico. A Santa Casa tem investido na formação de profissionais de saúde e foi a primeira Santa Casa filantrópica do interior do estado de São Paulo a oferecer um curso técnico de enfermagem hospitalar, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação.”

Emocionada, Débora Blanco agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da educação na transformação de vidas. “Receber essa homenagem é uma honra indescritível. Saber que meu nome estará para sempre ligado a uma turma de profissionais tão dedicados me emociona profundamente. A educação tem o poder de transformar vidas, e ver esses alunos formados, prontos para ingressar no mercado de trabalho e cuidar de outras pessoas, é a maior recompensa que um educador pode ter.”

O provedor Antonio Valerio ressaltou a qualidade do curso e a importância da formação de novos talentos. “A Santa Casa tem orgulho em oferecer um curso técnico de excelência, que capacita profissionais qualificados para atuar no cuidado aos pacientes. Essa formação abre portas para que os alunos ingressem no mercado de trabalho, inclusive na própria instituição, contribuindo para a assistência em saúde da nossa cidade e região.”

