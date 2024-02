Santa Casa forma novos profissionais dos Programas de Residências Médicas e Multiprofissional

Crédito: Divulgação

No último final de semana, a Santa Casa de São Carlos, por meio de seu Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), realizou a Cerimônia de Entrega de Certificados para os formandos de 2024 dos Programas de Residências Médicas e Multiprofissional.

Durante a solenidade, foram certificados nas especialidades dos programas de Residência Médica: Cirurgia Geral, Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia e Traumatologia, e Ginecologia e Obstetrícia. No programa de Residência Multiprofissional, as áreas de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia foram contempladas.

Um momento significativo da cerimônia foi a homenagem prestada ao Dr. Luiz Roberto Dib Mathias Duarte, com a renomeação da Turma 8 dos Programas de Residência Médica da Santa Casa de São Carlos em seu nome, acompanhada da entrega de uma placa comemorativa.

Atualmente, a Santa Casa mantém seis programas em andamento e outros oito autorizados pelo MEC para capacitar novos profissionais. O gerente do IEP, André Mascaro, enfatizou a importância do ensino dentro do hospital para a formação dos profissionais de saúde, destacando a necessidade de inovação para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas e no campo da saúde. “Na nossa busca por excelência, devemos sempre encontrar novas maneiras de ensinar e capacitar nossos alunos, incorporando práticas inovadoras que promovam o aprendizado ativo, a resolução de problemas e a colaboração interdisciplinar. Somente assim podemos garantir que nossos profissionais estejam verdadeiramente preparados para enfrentar os desafios e oportunidades que os esperam no mundo real da prática clínica.", destacou.

Antônio Valerio Morillas Junior, provedor da Santa Casa, expressou o desejo de que a instituição, por meio do IEP, se torne uma referência em hospital de ensino, ressaltando o compromisso em formar profissionais que contribuam não apenas localmente, mas também em outras regiões do país. “Estamos muito empenhados em formar novos profissionais, muitos deles já saem contratados pela Santa Casa ou já saem atuando para a nossa cidade, região e até mesmo outros lugares do país”, enalteceu.

Os programas de Residência Médica e Multiprofissional têm como objetivo integrar o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência, fundamentados nos princípios éticos e de humanização, em consonância com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diversas autoridades e representantes participaram da solenidade, incluindo a Dra. Isabella Maria Cunha Ortega, vice coordenadora da comissão de Residência Médica (COREME); Tamara Rodrigues Destro, coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional; Lucão Fernandes, vereador, representando o presidente da Câmara dos Vereadores, Marquinho Amaral; Jôra Porfírio, secretária municipal de saúde, representando o prefeito Airton Garcia; Dr. Luis Carlos Trevelin e Omar Casale, mesários da Santa Casa; Dr. Roberto Muniz Junior, diretor Técnico da Santa Casa; Dra. Carolina Toniolo Zenatti, diretora de práticas assistenciais; Sra. Nilce Morillas, coordenadora do Grupo de Voluntárias da Santa Casa de São Carlos; e as Dra. Kate Blanco e Cristina Kurachi, representando o Prof. Dr. e pesquisador Vanderlei Bagnato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também