Santa Casa entrega certificados aos formandos de Residência Médica e Multiprofissional

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou na manhã de sábado, 11, a cerimônia solene de entrega de certificados aos 18 formandos de Residência Médica e aos três da Residência Multiprofissional do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP).

O evento ocorreu no auditório Alois Partel e foi conduzido pelo mestre de cerimônias Dagoberto Rosa. Além dos formandos, familiares e preceptores, entre os presentes estavam o Provedor do hospital, Antônio Valério Morillas Júnior, o Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Júnior, a Diretora de Práticas Assistenciais, Carolina Toniolo Zenatti, o Assessor de Provedoria, Dr. Danilo Oliveira, os integrantes da Mesa Administrativa da Santa Casa, Luis Carlos Trevelin e José Airton Fontes, e os vereadores Lucão Fernandes e Cidinha do Oncológico, representando o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral.

O Gerente do IEP, André Mascaro, o Instituto de Ensino e Pesquisa afirmou que o Instituto vem qualificando grandes profissionais para o mercado de trabalho e a intenção é expandir os programas de residência. “Credenciamos recentemente a Oncologia Clínica e estamos em via de certificar a Infectologia e a Cardiologia. Na sequência, vamos focar nas graduações que nós temos em parceria, e que é um projeto para 2024”, disse.

“Esse ano também queremos fortalecer as nossas pós-graduações, inclusive a pós-técnica que nós temos em instrumentação cirúrgica. Além disso, estaremos expandindo a área do IEP, criando um espaço novo dentro da própria Santa Casa para poder acomodar todo mundo. São projetos ousados para 2023 e quem sabe em 2024 estaremos com tudo pronto”, complementou André Mascaro.

O médico residente, Giovanni Melone Júnior, falou sobre a importância que a formação terá em sua vida profissional. “A residência médica agrega com exemplos para a sua vida. Somos uma família dentro da Santa Casa, onde os funcionários se ajudam, os preceptores, que são os nossos mestres, e os nossos familiares para as decisões que acontecem aqui dentro. Nós sempre aprendemos com o outro, seja ele outro residente, um funcionário ou um preceptor, ensinando sobre carisma e o lado humano de lidar com os pacientes, a doença. Sairemos daqui seres humanos melhores do que entramos”, disse.

A Coordenadora da Residência Multiprofissional, Tamara Destro, ressaltou que a Santa Casa oferecer cursos de Residência Multiprofissional em Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Enfermagem é um diferencial para a formação de profissionais capacitados para São Carlos e região. “Nós temos vários cursos de graduação na região, mas nenhum de residência multiprofissional. A Santa Casa de São Carlos é uma das poucas Santas Casas que têm a residência multi. E isso é excelente para a instituição, porque nós formamos profissionais que têm o perfil para trabalhar no SUS e na Santa Casa”, explicou.

Para a formanda Sarah Masetto Rodrigues, fazer a Residência Multiprofissional em Psicologia dentro da Santa Casa foi um diferencial em sua formação. “Eu me sinto muito privilegiada de ter trabalhado em um hospital, porque a gente pega as pessoas no momento mais vulnerável delas. Então eu tive muitas oportunidades de estar ali pelas pessoas no momento que elas mais precisavam. Estar aqui dentro do hospital fez eu ter essa noção do quanto as pessoas são importantes e como só uma escuta, um ouvir, faz toda a diferença para um tratamento mais humanizado”, explicou.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, aproveitou a ocasião para ressaltar o objetivo da instituição de se tornar referência regional em ensino e pesquisa. “Eu acho muito importante a formatura destes 18 profissionais médicos e três da área multiprofissional, no sentido de que a Santa Casa vem contribuindo com o país na qualificação de profissionais médicos. Essa é a nossa vocação: pesquisa e ensino. Então essa formatura coroa o êxito da evolução da Santa Casa na qualidade do atendimento público e no ensino e pesquisa”, disse.

SOBRE O IEP DA SANTA CASA

Além de ser referência nos atendimentos de média e alta complexidade na região, a Santa Casa sempre teve como objetivo, tornar-se um polo de ensino e pesquisa.

Por isso, em 2014, foi criado o Departamento de Ensino, que depois se transformou no Instituto de Ensino de Pesquisa (IEP) em 2021.

O IEP oferece cinco programas de residência médica nas especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia e Ginecologia e Obstetrícia.

O Programa de Residência Multiprofissional, único entre todos os 24 municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS III) de Araraquara, nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa também oferece o Programa de Estágio para todas as escolas técnicas de São Carlos e o Internato Médico Hospitalar, em parceria com a Faceres, a UNIFAI e a UFSCar, em um total de 258 alunos.

Em 2021, o IEP deu início ao primeiro Curso Técnico de Enfermagem aprovado pela Secretaria Estadual de Educação em um hospital filantrópico do interior do Estado de São Paulo e recentemente inovou com a primeira especialização de nível técnico com a primeira turma de Instrumentação Cirúrgica.

