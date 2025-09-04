Santa Casa encerra Agosto Dourado e abre Mês da Segurança do Paciente com palestra sobre cuidados com o recém-nascido

A Santa Casa de São Carlos promoveu nesta última quarta-feira (03) um evento especial que marcou o encerramento das atividades do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação, e a abertura oficial do Mês da Segurança do Paciente, que neste ano tem como tema “Segurança no cuidado com o recém-nascido”.

Durante o mês de agosto, diversas atividades foram desenvolvidas na Santa Casa para promover a amamentação, incluindo palestras, rodas de conversa, orientações para gestantes e ações de humanização junto às mães e recém-nascidos, reforçando a importância do cuidado integral desde os primeiros dias de vida.

A cerimônia reuniu gestores, colaboradores e autoridades municipais, entre elas: a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Denise Mello; a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Viviane Cavalcante; a diretora do Fundo Social de Solidariedade, Eucimara Jorge; o Diretor Técnico da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Junior; e a Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, além de representantes da Prefeitura de São Carlos.

Na abertura, a Dra. Carolina Toniolo Zenatti, representando o provedor Antonio Valerio Morillas Junior, destacou a importância do momento para a instituição. “Hoje celebramos duas causas fundamentais que se complementam: a amamentação, como base para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos, e a segurança do paciente, como fundamento de um atendimento responsável e humanizado. Essa união reforça a missão da Santa Casa de oferecer cuidado integral, que vai muito além do tratamento clínico, englobando acolhimento e proteção desde os primeiros dias de vida”, afirmou.

A programação contou com a palestra da pediatra Dra. Renata Castro, que compartilhou orientações e boas práticas sobre a segurança no cuidado com o recém-nascido, tema central da campanha deste ano.

Ao final, a palestrante foi homenageada pelas voluntárias da Santa Casa. Mariangela Pucci, representando a coordenadora do grupo de voluntárias da maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas, entregou flores à Dra. Renata como forma de agradecimento pela valiosa contribuição.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, parabenizou todos os envolvidos e ressaltou a importância da integração entre os temas abordados. “A Santa Casa reafirma diariamente seu compromisso com a excelência no cuidado materno e neonatal. Unir o encerramento do Agosto Dourado com a abertura do Mês da Segurança do Paciente mostra que nossa instituição está atenta a cada detalhe que envolve o nascimento e os primeiros cuidados com o bebê, sempre priorizando a humanização e a segurança. Esse trabalho só é possível graças à dedicação de nossos profissionais e ao apoio de nossos parceiros”, destacou.

