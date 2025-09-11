(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Cidade

Santa Casa emite nota sobre estado de saúde do ex-prefeito Airton Garcia

11 Set 2025 - 10h10Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeituro Airton Garcia - Crédito: arquivoPrefeituro Airton Garcia - Crédito: arquivo

A Santa Casa de São Carlos divulgou na manhã desta quinta-feira (11) uma nota oficial a respeito do estado de saúde do ex-prefeito Airton Garcia, que administrou o município por dois mandatos consecutivos (2017–2020 e 2021–2024).

Confira a nota na íntegra:

“A Santa Casa de São Carlos informa que o ex-prefeito Airton Garcia, que administrou a cidade por dois mandatos consecutivos (2017–2020 e 2021–2024), deu entrada na instituição e está sendo atendido na sala de emergência.

O quadro é decorrente de um agravamento da condição renal, para a qual o paciente já realiza tratamento de diálise regularmente.

No momento, ele segue sob cuidados da equipe médica.”

Leia Também

Incêndio consome mata na região do bairro Santa Marta
Cidade12h56 - 11 Set 2025

Incêndio consome mata na região do bairro Santa Marta

Prohab participa como protagonista da revisão do Plano Diretor
Planejamento 11h55 - 11 Set 2025

Prohab participa como protagonista da revisão do Plano Diretor

Pós em Gerontologia da UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em setembro
Cidade11h05 - 11 Set 2025

Pós em Gerontologia da UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em setembro

ICMC lança curso de extensão sobre desenvolvimento de jogos em linguagem montadora
Há vagas11h05 - 11 Set 2025

ICMC lança curso de extensão sobre desenvolvimento de jogos em linguagem montadora

Campanha de Amor da Luna arrecada brinquedos para crianças em tratamento contra o câncer
Cidade10h05 - 11 Set 2025

Campanha de Amor da Luna arrecada brinquedos para crianças em tratamento contra o câncer

Últimas Notícias