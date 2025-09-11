Santa Casa emite nota sobre estado de saúde do ex-prefeito Airton Garcia

A Santa Casa de São Carlos divulgou na manhã desta quinta-feira (11) uma nota oficial a respeito do estado de saúde do ex-prefeito Airton Garcia, que administrou o município por dois mandatos consecutivos (2017–2020 e 2021–2024).

Confira a nota na íntegra:

“A Santa Casa de São Carlos informa que o ex-prefeito Airton Garcia, que administrou a cidade por dois mandatos consecutivos (2017–2020 e 2021–2024), deu entrada na instituição e está sendo atendido na sala de emergência.

O quadro é decorrente de um agravamento da condição renal, para a qual o paciente já realiza tratamento de diálise regularmente.

No momento, ele segue sob cuidados da equipe médica.”