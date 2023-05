Santa Casa e USP São Carlos lançam Pós-Graduação em Laser em Saúde

Crédito: Divulgação

O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, com o apoio do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), iniciou as inscrições para a primeira turma de “Pós Graduação em Laser em Saúde”.

A iniciativa voltada para profissionais da área de saúde tem com o objetivo trazer o conhecimento de forma sólida, permitindo que os profissionais tenham total capacidade de fazer a diferença junto aos pacientes.

O curso de Pós-Graduação (Especialização) inicia suas atividades com 75% de doutores, sendo suas aulas presenciais, com conteúdo teórico e prático em ambiente de saúde.

Com um total de 400 horas, com início no dia 29 do próximo mês de julho, essa iniciativa trará uma capacitação inédita no meio profissional.

Coordenado pelo pesquisador colaborador do IFSC/USP, Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, o programa de Pós- Graduação inicia com 35 vagas, com a participação de profissionais altamente capacitados no corpo docente.

As inscrições podem ser feitas através do site www. santacasasaocarlos.com.br e informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (16) 3509-1307.

Leia Também