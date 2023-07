São Carlos deve ganhar novo curso de medicina em breve

Médico - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Santa Casa de São Carlos e a UNICEP realizaram uma cerimônia de lançamento do projeto do Curso de Medicina.



O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (07/07), no auditório Alois Partel, e contou com a participação do Provedor do hospital, Antônio Valério Morillas Júnior, dos integrantes da Mesa Administrativa da Santa Casa, Silvio Coelho, Luis Carlos Trevelin, Omar Casale, Alberto Ivo de Medeiros e José Airton Fontes, do Assessor de Provedoria, Danilo Carvalho Oliveira, dos diretores da mantenedora da UNICEP, Marcello Aparecido Ienco e David José Hortenzi Vilela Braga, do Diretor Geral da UNICEP, Prof. Dr. Marcelo Ferreira Lourenço, do Diretor de Extensão e Administrativo, Maikon Vidotti e demais membros da mantenedora da UNICEP, Zuleika Ortencio Vilela Braga, Caio Graco Hortenzi Vilela Braga e Christian Luiz Ienco, além de diversas autoridades (veja ao final).



O Diretor Geral da UNICEP, Marcelo Lourenço, explicou que o primeiro passo será cumprido até o mês de agosto, quando será oficializado o projeto do curso junto ao Ministério da Educação (MEC). “Em aproximadamente seis meses o MEC deve visitar as nossas instalações e as da Santa Casa, que é a nossa parceira, e depois o projeto segue ao Conselho Nacional da Saúde”, explicou.



“Estamos todos muito empenhados em desenvolver esse projeto de formação médica para que todos se orgulhem. Certamente vai ser importantíssimo para a cidade de São Carlos e para a região, vai atrair novos investimentos, profissionais, professores e muitos jovens interessados em fazer esse curso. Espero que tão logo nós possamos ter autorização do Ministério da Educação”, complementou o Diretor Geral da UNICEP.



De acordo com o médico ortopedista e futuro coordenador do curso, Dr. Rodrigo Reiff, o projeto traz muitas perspectivas, uma vez que a UNICEP abriga vários cursos da área de saúde e a Santa Casa conta com o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e programas de residências médicas.



“Não temos dúvida que tanto São Carlos como a sua microrregião serão beneficiadas por meio desse projeto, uma vez que visa formar alunos que se adequem às necessidades assistenciais da atenção básica de saúde do município e da região. Entendemos que os futuros alunos formados pelo curso de medicina terão a capacidade de preencher essas lacunas na assistência à população”, afirmou Reiff.



O secretário de Governo de São Carlos, Netto Donato, recebeu com alegria a ideia de criação de um novo curso de medicina na cidade e ressaltou a parceria como um grande avanço para a região.



“A UNICEP é uma universidade de referência no Brasil e agora, implementando esse curso de medicina em conjunto com a Santa Casa, nós sabemos que São Carlos vai dar um salto muito grande na qualidade, na medicina e no setor de saúde”, disse Donato.



A deputada estadual Thainara Faria destacou a importância da união entre a Santa Casa e a UNICEP na elaboração de um projeto que irá beneficiar a região. “A gente tem certeza que desta parceria sairão frutos de sucesso. Enquanto deputada estadual, me comprometi a interceder junto ao MEC para liberação deste curso, que prevê ética, saúde mental e tantas questões importantes socialmente falando para o nosso estado de São Paulo. A Santa Casa e a UNICEP podem contar com a minha parceria nesse curso", disse a deputada.



Para o Provedor Antônio Valério Morillas Júnior essa parceria entre as instituições será extremamente importante para a formação de médicos de qualidade para São Carlos e toda a região. “Esse é um projeto da Santa Casa que já nasceu há alguns anos e veio culminar com conversas antigas que eu tinha com a direção da UNICEP. Agora amadurecemos e nessa união ganham todos, cidade, região, o estado e principalmente as duas instituições”, afirmou.



Por fim, a Santa Casa e a UNICEP agradecem a presença de todas as autoridades e convidados presentes.



AUTORIDADES PRESENTES



Thainara Faria, do ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima e Osvaldo Barba, os vereadores de São Carlos, André Rebello, Azuaite, Bruno Zancheta, Elton Carvalho, Moíses Lazarine, a secretária municipal de Saúde de São Carlos, Jôra Porfírio, o secretário municipal de Comunicação de São Carlos, Leandro Severo, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, o secretário de Relações Legislativos e Institucionais, Mateus Aquino, o presidente do SAAE, Mariel Olmo, o secretário de Governo de São Carlos, Netto Donato, o presidente da Prohab, Rodson Magno, o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luis Antônio Panone, o presidente da Câmara dos Vereadores de Descalvado, Argeu Reschini, o vereador de Descalvado, Daniel Bertini, o secretário municipal de Saúde de Dourado, Douglas Henrique Da Silva, e o presidente da Câmara dos Vereadores de Dourado, Osvaldo Rongatti.



Também estiverem presentes no evento o 2º Vice-presidente da Associação Comercial de São Carlos, Mozart Maluf Pedroso, o diretor do Norden São Carlos, Antônio Pinotti, o presidente do Sindosfil de São Paulo, Edison Ferreira da Silva, o 1º Vice Presidente da FEHOSP e Presidente da Fundação Pe. Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, o diretor de Relações Institucionais da EPTV, Paulo Brasileiro, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lineu Navarro, e o presidente do Sincomercio de São Carlos, Paulo Gullo.

