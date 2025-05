Santa Casa e SAMU de São Carlos conquistam o prêmio internacional Diamond Status Angels

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

O primeiro trimestre de 2025 marcou uma conquista histórica para a saúde pública de São Carlos: a Santa Casa e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade foram reconhecidos com o Diamond Status Angels, uma das mais importantes certificações internacionais em excelência no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A premiação é concedida pelo programa Angels, presente em mais de 100 países, e reconhece hospitais e serviços de emergência pré-hospitalar que seguem rigorosos protocolos de qualidade no cuidado ao AVC. No Brasil, apenas 13 serviços de emergência e 25 hospitais conquistaram esse selo neste período, e São Carlos está entre os poucos municípios que obtiveram o reconhecimento nas duas frentes: atendimento pré-hospitalar e hospitalar.

O SAMU se destacou pelos indicadores de agilidade e eficiência no socorro, como o tempo médio de atendimento inferior a 25 minutos, a pré-notificação ao hospital em praticamente todos os casos, o encaminhamento de pacientes para unidades capacitadas para AVC e a comunicação de informações cruciais, como o horário do último momento visto normal e o uso de medicamentos. Esses resultados mostram o preparo da equipe para garantir que os pacientes cheguem ao hospital dentro da chamada “janela terapêutica”, ou seja, o período crítico para o início de tratamentos capazes de reduzir ou reverter as sequelas do AVC.

Já a Santa Casa consolidou sua posição como referência nacional no tratamento hospitalar do AVC, com resultados expressivos nos tempos porta-agulha e porta-punção, taxa de recanalização, realização de exames de imagem, rastreio para disfagia, prescrição de medicamentos na alta e internação de todos os pacientes em unidades especializadas. A conquista do Diamond Status coloca a instituição entre os melhores hospitais do Brasil e do mundo no cuidado com pacientes com AVC.

O coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Vitor Pugliesi, celebrou a premiação. “O Diamond Status é mais do que um selo de qualidade, ele comprova que estamos entre os melhores do mundo no tratamento do AVC. Isso é resultado de investimento em capacitação, estrutura e, principalmente, de um compromisso diário com a excelência no cuidado ao paciente”, destacou.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a certificação é motivo de orgulho e comprova o compromisso das equipes envolvidas. “Esse prêmio é o reflexo de um trabalho incansável e integrado entre os profissionais da Santa Casa e o SAMU. São médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas e gestores empenhados em oferecer um atendimento ágil, humanizado e baseado em protocolos que salvam vidas”, afirmou.

Capacitação de professores reforça ações de prevenção e resposta rápida ao AVC

A excelência no atendimento ao AVC também se reflete nas ações educativas e preventivas da Santa Casa. Como parte das estratégias para ampliar a conscientização e a resposta rápida aos sinais do AVC, teve início nesta última segunda-feira (12) a capacitação de professores da rede municipal de ensino.

A iniciativa é promovida pela Santa Casa em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, com apoio da equipe do programa Angels e a participação de estudantes de graduação da UFSCar. O objetivo é preparar, inicialmente, os professores para identificar sinais e sintomas do AVC e saber como agir em casos de emergência. Em um segundo momento, os alunos também serão envolvidos, atuando como multiplicadores da informação.

