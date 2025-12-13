Santa Casa é responsável por 80% dos atendimentos referenciados pelas UPAs

A Santa Casa de São Carlos absorveu cerca de 80% dos casos gerais encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ao longo de 2025. O dado foi apresentado durante a última reunião do ano, realizada na quarta-feira (10), entre equipes do hospital e da Secretaria Municipal de Saúde, que se reuniram para avaliar o desempenho da regulação e o fluxo de atendimento no município.

Durante o encontro, também foi informado que o hospital recebeu mais de 90% dos casos classificados como graves, entre eles infartos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e traumas, que exigem atendimento imediato e de maior complexidade.

As reuniões periódicas realizadas ao longo do ano tiveram o objetivo de aprimorar a regulação dos atendimentos de urgência e emergência em São Carlos, fortalecendo a integração entre os serviços de porta de entrada e o hospital referenciado.

De acordo com o Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, a articulação constante entre Santa Casa e UPAs tem impacto direto na eficiência do atendimento.“Nosso foco é garantir atendimento de qualidade à população da região, aumentando a resolutividade da UPA e facilitando que os pacientes que precisem vir para a Santa Casa cheguem aqui mais rápido”, explicou o diretor técnico.

Também participaram da reunião a Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti; o Coordenador de Enfermagem do Pronto-Socorro, José Anderson; a Coordenadora do Núcleo Interno de Regulação (NIR), Maria Valéria Moreira de Souza; e a Coordenadora de Qualidade e Projetos, Ana Casale.

O encontro contou ainda com a presença de Daniele Roubles Antoneli, Diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, além de profissionais das UPAs e da regulação municipal.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, os resultados demonstram o esforço conjunto entre o hospital e a Prefeitura de São Carlos para qualificar o atendimento a todas as pessoas."A união com a Secretaria de Saúde beneficia toda a população de São Carlos e região. Por isso, agradecemos todo o apoio que recebemos neste ano", afirmou.

Como funciona a regulação?

O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece que o atendimento ao cidadão deve seguir a hierarquização das unidades de saúde, da atenção básica aos serviços de alta complexidade, por meio do sistema de referência e contrarreferência. Assim, o primeiro atendimento de emergência ocorre na unidade responsável pela região onde o paciente se encontra, como a Unidade de Pronto Atendimento.

Quando há necessidade de atendimento de média e alta complexidade, o médico da UPA aciona o Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP), o qual é gerenciado pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), que então comunica a Santa Casa para organizar a transferência, garantindo que o paciente seja encaminhado de forma segura, adequada ao nível de complexidade exigido pela situação.