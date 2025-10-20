Santa Casa é reconhecida com dois prêmios no Congresso Estadual do Sindhosfil

A Santa Casa de São Carlos participou do 9° ConSindhosfil – Congresso Estadual do Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo (SINDHOSFIL-SP), realizado ao longo de três dias, e foi destaque ao conquistar dois importantes prêmios na área de Recursos Humanos.

A instituição recebeu o Prêmio Ações para Longevidade, que reconhece práticas voltadas à promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores, por meio do Programa de Atividade Psicossocial no Ambiente de Trabalho: Prevenção e Promoção de Saúde Mental e Bem-Estar do Trabalhador, desenvolvido pelo Centro Integrado de Humanização, coordenado por Juliana Tedesco e que foi apresentado pela psicóloga Priscila Guimarães.

Além disso, a Santa Casa conquistou o 7º Prêmio de Boas Práticas de Gestão de RH do SINDHOSFIL/SP 2025, com o projeto apresentado pelos colaboradores Laís Ângulo e Lucas Marini. O trabalho destacou o uso da plataforma 1Doc, uma ferramenta de gestão de processos e documentos digitais que centraliza a comunicação interna, elimina o uso de papel e otimiza fluxos de trabalho, contribuindo para uma administração mais ágil e sustentável.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior participou da abertura do congresso, representando a instituição, enquanto diversos colaboradores acompanharam as palestras e painéis. O gerente de Gestão de Pessoas, Samir Rodrigues, que também faz parte da comissão organizadora do evento, esteve presente durante toda a programação. “Essas conquistas refletem o compromisso da Santa Casa em valorizar as pessoas, investir na inovação e promover um ambiente de trabalho mais humano e eficiente. É um orgulho ver nossa equipe sendo reconhecida em um evento tão importante para o setor filantrópico,” destacou o provedor.

O congresso foi também um espaço de aprendizado e integração entre as instituições filantrópicas, que puderam compartilhar experiências e iniciativas inspiradoras voltadas à gestão e à valorização dos colaboradores. “O SINDHOSFIL tem sido um espaço fundamental para o compartilhamento de ideias e fortalecimento da gestão de pessoas nas instituições filantrópicas. Ver nossos projetos sendo premiados mostra que estamos no caminho certo, unindo tecnologia, humanização e cuidado com quem cuida,” completou o gerente de Gestão de Pessoas Samir Rodrigues.

O congresso reuniu lideranças e profissionais de diversas Santas Casas e hospitais filantrópicos do Estado de São Paulo, promovendo trocas de experiências e debates sobre os desafios e avanços da gestão hospitalar.

Leia Também