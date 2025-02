Santa Casa e Prefeitura de São Carlos promovem treinamento para crianças da rede pública sobre prevenção do AVC

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou um encontro com a Prefeitura Municipal para discutir uma importante iniciativa de prevenção e conscientização sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Participaram o diretor técnico da Santa Casa, Roberto Muniz Junior, a diretora de Práticas Assistenciais, Carolina Toniolo Zenatti, o vice-prefeito Roselei Françoso, a secretária de Educação Paula Knoff, as chefes de gabinete Rita Guimarães (vice-prefeitura) e Ozana Barbosa (Educação), o consultor da Boehringer Ingelheim, Felipe Pacheco, a consultora científica e educadora da empresa, Karla Trevisan, a gerente de enfermagem do hospital, Ariadni Fernanda Martins e a neurologista da Santa Casa, Milena Libardi.

A iniciativa faz parte do programa Angels e tem como objetivo capacitar crianças da rede pública, com idades entre 6 e 10 anos, para reconhecer os sinais do AVC e acionar rapidamente os serviços de emergência. A meta é treinar 400 crianças até a metade do ano, contribuindo para aumentar o número de pacientes que chegam ao hospital dentro da chamada "janela terapêutica", tempo essencial para o tratamento adequado.

Atualmente, a Santa Casa recebe em média um paciente com AVC por dia, mas apenas 20% desses casos chegam em tempo hábil para o tratamento ideal. O treinamento das crianças é uma estratégia comprovadamente eficaz para melhorar esse índice, reduzindo sequelas e ampliando as chances de recuperação dos pacientes. "A educação é uma ferramenta importante na prevenção e no combate ao AVC. Ensinar as crianças a identificar os sinais da doença e a agir rapidamente pode salvar vidas. Estamos muito entusiasmados com essa parceria e acreditamos que fará uma diferença significativa para a população de São Carlos", destacou Muniz Junior.

Carolina Zenatti reforçou a importância da iniciativa e o impacto que pode gerar na saúde pública. "Sabemos que o tempo é um fator determinante para o tratamento do AVC. Quando uma pessoa recebe o atendimento dentro da janela terapêutica, suas chances de recuperação sem sequelas aumentam consideravelmente. Essa capacitação das crianças se soma a outras ações, como o treinamento do SAMU, tornando São Carlos um referencial na luta contra o AVC."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, enfatizou a importância do engajamento de toda a comunidade. "Estamos dando um passo fundamental para tornar São Carlos a próxima cidade Angels, referência no tratamento e prevenção do AVC. Essa parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Educação é essencial para disseminar informação e salvar vidas. A Santa Casa segue comprometida com essa missão."

