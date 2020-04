Santa Casa divulga balanço de um mês da campanha de doações

Crédito: Divulgação

A campanha de doação da Santa Casa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual completa 1 mês nesta quinta-feira, 23. Durante este período, o hospital arrecadou R$ 127.133,67, sendo que R$ 78.503,67 foi por depósito nas contas da Santa Casa e R$ 48.630,00 pela vaquinha virtual #TodosporSãoCarlos.

E com as doações de insumos, EPIs, alimentos e outros itens por empresas e voluntários, a Instituição deixou de gastar R$ 145.150,92

Toda essa mobilização por parte da comunidade é importante já que, desde o início da pandemia, a Santa Casa perdeu cerca de 2 mil contribuintes fixos. Isso porque alguns dos motoboys que buscam as doações deixaram de trabalhar e, principalmente, porque muita gente não quer mais receber ninguém em casa. O hospital orientou os motoboys a usarem máscaras e álcool em gel como forma de proteção. Mesmo assim, não conseguiu evitar a queda na arrecadação.

“A gente tem recebido ajuda de todos os setores. Desde as grandes empresas que doam o que produzem, como a Louis Dreyfus, que entregou nesta semana 8 mil litros de suco de laranja, até voluntários que contribuem com uma pequena quantidade em dinheiro, mas esse valor faz uma grande diferença no final do mês para o hospital. E para continuar adquirindo os equipamentos de proteção individual para que nossos profissionais de saúde mantenham o atendimento, a gente precisa ainda muito do apoio da população”, explica a coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães.

SERVIÇO

AJUDE A SANTA CASA

VAQUINHA ONLINE #TODOSPORSÃOCARLOS

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todosporsaocarlos-ajude-a-santa-casa

