Santa Casa de São Carlos reduz tempo de atendimento do AVC para 21 minutos e supera média nacional

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destaca que esse reconhecimento é um reflexo do comprometimento da equipe em garantir um atendimento de excelência. “Investimos constantemente em capacitação, tecnologia e protocolos baseados em evidências para oferecer o melhor cuidado possível aos nossos pacientes. Esse prêmio reafirma nosso compromisso com a qualidade e a inovação no tratamento do AVC”, afirma.

Os números mais recentes reforçam o impacto positivo desse trabalho. A taxa de trombólise, procedimento essencial para a recuperação do fluxo sanguíneo cerebral, atingiu 27%, superando a média nacional de 23%. O tempo médio entre a chegada do paciente ao hospital e a administração do medicamento trombolítico foi de apenas 21 minutos, menos da metade da média nacional, que é de 47 minutos, e muito abaixo do limite máximo recomendado de 60 minutos. Além disso, a taxa de mortalidade dos pacientes atendidos na Santa Casa foi de apenas 4%, significativamente inferior à média brasileira de 9%. Outro dado relevante é que 100% dos pacientes que seguiram o protocolo de atendimento receberam alta hospitalar em condições adequadas para a continuidade dos cuidados, seja de forma independente ou com o suporte do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).

Para o coordenador da Neurologia da Santa Casa, Dr. Vitor Pugliesi, esses resultados refletem a dedicação da equipe e a importância de um atendimento ágil e qualificado. “O tempo é um fator decisivo no tratamento do AVC. Nossa meta é sempre reduzir ao máximo o intervalo entre o início dos sintomas e a administração do tratamento adequado. Os números mostram que estamos no caminho certo, garantindo melhores prognósticos e mais qualidade de vida para os pacientes”, explica.

A Santa Casa segue alinhada com as melhores práticas internacionais, consolidando-se como um centro de excelência no tratamento do AVC. O compromisso com inovação, capacitação contínua e atendimento humanizado tem sido essencial para salvar vidas e garantir desfechos clínicos mais positivos. “Nosso foco é aprimorar cada vez mais o atendimento e continuar sendo referência na área. Esse reconhecimento nos motiva a seguir evoluindo e oferecendo o melhor para nossa comunidade”, conclui Antonio Valerio Morillas Junior.

A Santa Casa de São Carlos reafirma sua posição como referência no tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC), apresentando resultados acima da média nacional no quarto trimestre de 2024. Graças a uma abordagem ágil e eficiente, o hospital conquistou, pelo terceiro trimestre consecutivo, o status Diamante do Prêmio Angels Awards, uma das certificações internacionais mais importantes na área.