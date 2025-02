Santa Casa de São Carlos realiza captação de fígado e rins

O coordenador de Enfermagem da Santa Casa e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, destacou a importância da conscientização sobre a doação de órgãos. “A gente faz questão de reforçar a importância da conscientização das famílias. A doação de órgãos salva vidas e pode transformar a realidade de muitas pessoas que aguardam um transplante”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou o trabalho das equipes envolvidas e o acolhimento prestado à família da doadora. “A captação de órgãos é um processo que exige preparo técnico e sensibilidade. Nossa equipe atua com dedicação para garantir que esse gesto de generosidade se concretize, oferecendo também suporte e acolhimento à família nesse momento delicado”, declarou.

A Santa Casa de São Carlos realizou, nesta quarta-feira (12), a captação de fígado e rins de uma paciente de 62 anos, que teve a morte cerebral constatada na terça-feira (11). Com a autorização da família, os órgãos foram captados pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa, em parceria com profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.