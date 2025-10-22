Santa Casa de São Carlos realiza 10ª captação de órgãos do ano

A Santa Casa de São Carlos registrou sua 10ª captação de órgãos do ano, um gesto que salva vidas e reforça o compromisso da instituição com a doação e transplante de órgãos. Foram captados fígado, rins e córneas de uma paciente de 56 anos, seguindo todos os protocolos de segurança e ética.

Para o coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e membro da CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante), Tiago Clezer, cada captação é também um momento de atenção à família do doador. “Cada oportunidade de doar órgãos é tratada com muito cuidado e humanidade. Nossa equipe se dedica não apenas ao procedimento técnico, mas também a acolher e dar suporte à família neste momento delicado, garantindo respeito e dignidade”, afirma Tiago.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou o valor desse gesto de solidariedade. “A doação de órgãos transforma vidas. Cada captação representa esperança e continuidade da vida, e reforça o compromisso da Santa Casa com a comunidade, a excelência no atendimento e o cuidado com as famílias dos doadores”, ressalta o provedor.

