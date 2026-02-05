Santa Casa de São Carlos presta contas das doações recebidas em 2025

O ultrassom portátil leva mais rapidez e segurança ao cuidado do paciente -

A Santa Casa de São Carlos divulgou a prestação de contas das doações recebidas ao longo de 2025. O balanço mostra como a solidariedade da população se transformou em melhorias concretas no atendimento oferecido pelo hospital, beneficiando pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Durante o ano, a instituição apresentou à comunidade parte dos resultados obtidos com os recursos arrecadados, como a aquisição de novos equipamentos e a renovação de mobiliários em diversos setores. A prestação de contas reúne essas informações de forma organizada e detalha como cada contribuição foi aplicada no atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as melhorias viabilizadas pelas doações estão a aquisição de dois ultrassons portáteis, que permitem diagnósticos mais rápidos e seguros à beira do leito, além de uma unitarizadora, que amplia a segurança no uso de medicamentos. Também foram adquiridas 22 macas e duas cadeiras de rodas, proporcionando mais conforto e mobilidade aos pacientes.

Os recursos arrecadados possibilitaram ainda a compra de 80 poltronas, 30 longarinas e 73 mesas de cabeceira, tornando os ambientes mais acolhedores. Para o apoio ao cuidado diário, o hospital recebeu 76 suportes de soro, 76 escadinhas e 73 mesas para refeição. Já na área cirúrgica, três bisturis passaram a integrar os equipamentos da instituição.

Segundo a gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, o resultado da campanha evidencia a força das pequenas doações. “Muitas pessoas contribuem com valores acessíveis, como R$ 10, e nem sempre conseguem dimensionar onde isso chega. Quando essas doações se somam, elas viabilizam equipamentos, mobiliários e mais segurança no cuidado de quem precisa do hospital todos os dias”, destacou.

Ao tornar público o balanço, a Santa Casa reforça o compromisso com a transparência, apresentando aos doadores de forma clara como os recursos foram utilizados e os impactos gerados no funcionamento da instituição.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou que a divulgação dos dados faz parte do processo de gestão. “É fundamental mostrar com clareza onde os recursos são aplicados, com critérios técnicos e controle rigoroso, garantindo que as doações sejam utilizadas de forma responsável”, afirmou.

Como doar

As doações para a Santa Casa de São Carlos podem ser feitas de forma simples. O atendimento aos doadores é realizado pelo setor de Captação de Recursos, responsável por orientar, esclarecer dúvidas e acompanhar as contribuições.

Com 135 anos de atuação como hospital filantrópico, a instituição é referência no atendimento de média e alta complexidade para mais de 405 mil habitantes dos municípios de São Carlos, Ibaté, Dourado, Ribeirão Bonito, Descalvado e Porto Ferreira.

Chave Pix:

CNPJ: 59.610.394/0001-42

Banco do Brasil

Agência: 3062-7

Conta: 208000-1

Bradesco

Agência: 0217

Conta: 440018-6

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3509-1270, pelo WhatsApp (16) 99230-9294 ou pelo e-mail captacao@santacasasaocarlos.com.br.

