Santa Casa de São Carlos forma 26 novos técnicos de enfermagem

A Santa Casa de São Carlos, por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), realizou a sessão solene de colação de grau das 4ª e 5ª turmas do Curso Técnico de Enfermagem, formando 26 novos profissionais para atuação na área da saúde.
O evento contou com a presença do provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, do vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, que representou o prefeito Netto Donato, da coordenadora do Grupo de Voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas, além de mesários da instituição, diretores, gestores e representantes de instituições parceiras.
Durante a cerimônia, foi prestada uma homenagem especial à Sra. Alvanira Conceição de Oliveira, carinhosamente conhecida como Dona Nira, profissional que dedicou 61 anos de atuação ininterrupta à Santa Casa de São Carlos. Em reconhecimento à sua trajetória, as Turmas 4 e 5 do Curso Técnico de Enfermagem passaram a levar oficialmente o nome Sra. Alvanira Conceição de Oliveira (Dona Nira). O momento foi marcado pela entrega de uma placa comemorativa e forte emoção entre os presentes.
Em seu discurso, o provedor Antonio Valério Morillas Junior destacou o compromisso da instituição com a formação técnica e a qualidade da assistência prestada. “A Santa Casa acredita na formação como ferramenta de transformação. Esses 26 novos técnicos foram preparados para a realidade do cuidado hospitalar e, se assim desejarem, terão a oportunidade de construir sua trajetória profissional conosco. É assim que fortalecemos a assistência: formando pessoas e oferecendo oportunidades”, afirmou.
O gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa, André Mascaro, também ressaltou a importância da iniciativa para a qualificação da mão de obra e a inserção dos formandos no mercado de trabalho. “Formar dentro de um hospital é proporcionar aprendizado prático, responsabilidade e compromisso com a qualidade. Esses profissionais saem mais preparados e com reais oportunidades de atuação, contribuindo diretamente para a excelência da assistência em saúde”, destacou.
A formatura reforça o papel da Santa Casa de São Carlos como referência não apenas na assistência hospitalar, mas também na formação de profissionais capacitados para atender às demandas do sistema de saúde.